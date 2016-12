von Hermann Bernd

Vor fünf Jahren wurde die idyllische Insel Utoya Schauplatz des schlimmsten Terrorangriffs in Norwegens Geschichte. Anders Breivik erschoss dort 69 wehrlose Menschen. Der Schrecken hält noch heute an, doch langsam versuchen sich die Norweger ihre Insel zurückzuerobern.

Es ist traumhaft schön, als wir mit der Fähre auf die kleine Inselübersetzen. Und doch macht sich Beklemmung in uns breit. Darüber kann auch das glänzende Wasser der Fjorde nicht hinwegtäuschen. Man kann nicht vergessen, was vor fünf Jahren auf der kleinen Insel rund 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Oslo geschehen ist: Der schlimmste Terrorangriff, den Norwegen je erlebte.

Wir wollen aufAnfang Juli 2016 Bilder und einige Interviews für ein kurzes Feature zum 5. Jahrestag der Anschläge drehen. Der Horror des 22. Juli 2011 ist weit weg in diesen Tagen. Anders Behring Breivik erschoss damals auf der kleinen Insel 69 wehrlose Mitglieder der sozialdemokratischen Jugendorganisation Norwegens. 69 junge Menschen, die keine Chance hatten, zu fliehen von der kleinen Insel. Breivik mordete eiskalt.

Es schnürt einem die Kehle zu, wenn man die Insel betritt und nach und nach diesen Ort erkundet. Welch ein Kontrast – die kleine Insel in strahlender Sonne – und dann diese schreckliche Geschichte.

Vertrocknete Blumen und Einschusslöcher erinnern an die Tat

Hermann Bernd leitet das ZDF-Studio Kiel und berichtet aus Skandinavien.

Terror – das ist irgendwo anders, dachte man damals in Norwegen – nicht hier, wo doch die Integration ausländischer Menschen so gut funktioniert, wo der Sozialstaat die Menschen unterstützt, die Wirtschaft floriert. Der Terror des Anders Behring Breivik holte die Menschen aus allen Illusionen, sagen die wenigen Mitarbeiter auf der Insel, die hier den Gedenktag vorbereiten. Letzte Arbeiten für ein Museum – darin integriert jene Hütte, in der Breivik 11 Menschen erschoss. Ein paar vertrocknete Blumen, die Einschusslöcher – alles noch da. Und das soll so sein, sagen die Mitarbeiter.

Wer durch diese Räume geht, der spürt förmlich den Horror jener Minuten im Juli 2011. Genauso wie am Denkmal im Norden der Insel, in das die Namen der Opfer eingraviert sind. Viele Jugendliche sprangen hier ins Wasser, Breivik schoss auch auf sie. Nur wenige erreichten schwimmend das Ufer auf der anderen Seite.

Eine Lehrerin steht dort, ihre Schüler spielen am Ufer Fußball. Sie legt Blumen nieder. Sie hat viele der jungen Leute gekannt, die damals umkamen. Viele der Überlebenden des Massakers würden zum Gedenktag auf die Insel zurückkehren, sagt sie, andere wollten einfach nur weg von den Erinnerungen. So ginge es vielen und sie fragten sich noch immer, warum habe ich überlebt und andere nicht - Schuldgefühle.

Krankheit rettet deutsche Familie vor dem Massenmord

Mitten im Gespräch kommt ein Mann mit einer älteren Frau auf uns zu. Zwei deutsche Urlauber, wie es scheint – und aus der zufälligen Begegnung wird eine weitere Geschichte.

Fünf Jahre waren die 75-jährige Inge Noll und ihr Sohn Peer-Ole nicht mehr hier auf der Insel. In einem alten Holzschuppen am Ufer, so vermuten sie, liegen noch ihre alten Campingsachen. Seit Anfang der sechziger Jahre hat die Familie aus Deutschland aufihre Sommerferien verbracht.

Inge Nolls Mann Werner, damals im Parteivorstand der SPD in Bonn, war von den norwegischen Sozialdemokraten eingeladen worden – jeden Sommer waren sie hier. Bis 2011. Damals verhinderte eine schwere Krankheit des Ehemannes die Reise auf die Insel und damit waren sie auch weit weg vom Massenmord, der hier stattfand.

Utoya - ein unwirklicher Ort

Man könne das alles hier nicht wirklich in Verbindung bringen, sagt Peer-Ole zu uns. Surreal das Ganze, die Schönheit der Insel und dann das Massaker! Klar, der Verstand sage, hier ist das Fürchterlichste passiert, was passieren kann – aber im Unterbewusstsein spielten hier auch seine schöne Kindheitserinnerungen, irgendwie verrückt.

Nachtrag Die Sozialdemokraten Norwegens und deren Jugendorganisation AUF wollen sich die Insel Utoya nach dem Terror weiter zurückerobern, wie sie selbst sagen. Utoya solle beides sein, sagt Jörgen Wadne Frydnes, Geschäftsführer auf Utoya: Gedenkort und eine Arena für demokratische Debatten, ein Ort, an dem man – mit der Geschichte im Hinterkopf – Schritte nach vorne wagt und die schwierigen Themen der Gesellschaft diskutiert.

Das Schicksal der meist jugendlichen Opfer berührt Inge und Peer-Ole Noll sehr, aber sie haben eben auch ihre schönen Erinnerungen an jenen Ort - ihre Wochen auf einer Ferieninsel, die seit fünf Jahren auch für die dunkelsten Stunden Norwegens steht.Schweigend verlassen die Nolls und das ZDF-Team mit der Fähre die Insel, die für beides steht: das Böse und das Gute. Ein unglaublicher Tag – und die Sonne strahlt noch immer.