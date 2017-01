von Katharina Sperber

Terre des Hommes wollte immer anders als klassische Hilfsorganisationen sein - bloß kein "Profi der Nächstenliebe". Das Kinderhilfswerk setzt auf Selbsthilfe vor Ort, statt einzelner Kinder werden ganze Dörfer unterstützt. Heute feiert Terre des Hommes Deutschland 50. Geburtstag.

Es gibt manchmal Momente im Leben eines Menschen, da hält er das Elend auf der Welt einfach nicht mehr aus. So ergeht es Lutz Beisel, als er Mitte der 1960er Jahre die verstörenden Bilder aus dem Vietnamkrieg sieht. Er wird mehr als drei Millionen Männern, Frauen und Kindern das Leben kosten.

Durch Zufall erfährt Beisel von einem Bruder im Geiste: dem Journalisten und Wahlschweizer Edmond Kaiser, der im Angesicht der Not der Kinder im Algerienkrieg 1959 das Kinderhilfswerk Terre des Hommes gegründet hatte. Terre des Hommes - für eine "Erde der Menschlichkeit" wird Kaiser sein Leben lang kämpfen. Und er wird Lutz Beisel, der zu ihm Kontakt aufnimmt, bestärken, Terre des Hommes Deutschland zu gründen.

Am 8. Januar 1967 ruft der 29-jährige Schriftsetzer Beisel mit rund 40 Mitstreitern in Stuttgart das Hilfswerk ins Leben und schon im Frühsommer des gleichen Jahres werden die ersten kriegsverletzten Kinder aus Vietnam in deutschen Krankenhäusern versorgt. "Wir haben nicht theoretisiert, sondern gehandelt", erinnert sich Beisel.

"Zart zu den Zarten, hart zu den Harten"

So wird es bleiben. Inzwischen ist Terre des Hommes Deutschland gewachsen. Heute arbeiten hier 1.300 Ehren- und 140 Hauptamtliche. Das Hilfswerk fördert weltweit mehr als 400 Projekte für ausgebeutete und benachteiligte Kinder. In Deutschland engagieren sich Ehrenamtliche in 120 Orten für Kinder in Not. Auch das Präsidium, vergleichbar mit dem Aufsichtsrat eines Wirtschaftsunternehmens, besteht nur aus Ehrenamtlichen. Überhaupt spielt das Ehrenamt eine große Rolle. "Sobald eine große Organisation entsteht, ist alles verloren", hatte Kaiser gewarnt und verlangt: "Deswegen muss Terre des Hommes ein Mosaik bleiben, so dynamisch und gerecht wie möglich."

Eines der Puzzeleteile dieses Mosaiks ist Autonomie. "Wir sind unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien", sagt der Sprecher von Terre des Hommes Deutschland. Das unterscheide das Hilfswerk von anderen Organisationen beispielsweise mit kirchlichem Hintergrund. Kaiser hatte die anderen gallig "Profis der Nächstenliebe" genannt. So sollte Terre des Hommes nicht werden. Das Hilfswerk geht keiner wichtigen Debatte aus dem Weg. Es prangert die Entwicklungshilfe von Regierungen als ungenügend an. "Zart mit den Zarten, hart gegen die Harten", hatte Kaiser als Wegweiser gesetzt. Und Terre des Hommes bleibt kritisch mit sich selbst. 1994 beschließt es nach heftigen internen Diskussionen, keine Auslandsadoptionen mehr zu vermitteln. 1998 wird diese Arbeit endgültig eingestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte das Hilfswerk 2.800 Kinder zu neuen Eltern in Deutschland gebracht.

Keine persönlichen Kinderpatenschaften

Ein weiteres Puzzleteil ist Hilfe zur Selbsthilfe. Es werden keine deutschen Entwicklungshelfer in die Notgebiete entsandt. Terre des Hommes arbeitet mit einheimischen Organisationen zusammen und finanziert nur Projekte, die von diesen geplant und umgesetzt werden. So orientiert sich die Arbeit an den Bedürfnissen und Gegebenheiten vor Ort.

Es gibt keine persönlichen Kinderpatenschaften. Statt einzelnen, ausgewählten Mädchen und Jungen zu helfen, werden alle Kinder einer Familie oder eines Dorfes von lokalen Organisationen unterstützt. Das Spektrum der Hilfe ist weit gefächert: "Wir schützen Kinder vor Sklaverei und Ausbeutung, helfen Flüchtlingskindern, kümmern uns um die Opfer von Krieg, Gewalt und Missbrauch und sorgen für die Erziehung und Ausbildung von Kindern. Wir unterstützen Mädchen und Jungen, deren Familien an Aids gestorben sind und setzen uns ein für das Recht von Kindern auf eine gesunde Umwelt und für den Schutz diskriminierter Bevölkerungsgruppen", lautet das Credo von Terre des Hommes.

"Wir sind kein Wohltätigkeitsverein"

Das Hilfswerk hat das Spendensigel des Deutsche Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI), das über die Verwendung von Spenden wacht. 2015 nahm Terre des Hommes 22,7 Millionen Euro ein - vor allem aus Spenden. Von 100 Euro gehen nach Angaben von Terre des Hommes knapp 82 Euro direkt in die Projekte, rund sechs Euro in Kampagnen und Bildungsarbeit und rund sieben Euro in Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Fünf von 100 Euro werden für die Verwaltung ausgegeben.

"Wir sind kein Wohltätigkeitsverein", hatte Kaiser bestimmt. Terre des Hommes werde sich "nicht an das Leid auf der Welt gewöhnen." Stattdessen gelte die Regel: "Es ist verboten, sich entmutigen zu lassen."