Laut einer neuen Bertelsmann-Studie fühlt sich fast jeder zweite Europäer von der Globalisierung bedroht. Und oft profitieren populistische Parteien von dieser Angst. Am meisten fürchtet man sich demnach in Frankreich, am wenigsten in Italien und Großbritannien.

"Eine Ordnung hilft uns, morgens zuversichtlich aufzustehen", sagt Historiker Ewald Frie, der zu bedrohten Ordnungen forscht. Viele Menschen sehen derzeit die Stabilität in Gefahr. Im heute.de-Interview warnt Frie davor, Pessimismus heraufzubeschwören und den Westen zu idealisieren.

Herr Frie, durch Brexit, die Wahl Donald Trumps und den Siegeszug der Rechtspopulisten sehen viele die Idee des freiheitlichen Westens in Gefahr. Leben wir in einer bedrohten Ordnung?

Ewald Frie … … ist 54 Jahre alt und Professor für Neuere Geschichte an der Universität Tübingen. Seine Schwerpunkte sind deutsche und australische Geschichte. Er hat den Sonderforschungsbereich "Bedrohte Ordnungen" gegründet, der untersucht, wie Menschen mit Finanzkrisen, Natur- und Technikkatastrophen, Terroranschlägen und gesellschaftlichen Änderungen umgehen.

Nein. Der Gegensatz zwischen "The West and the Rest" hat sich doch längst aufgelöst und der Westen längst seine Vorrangstellung verloren. Und der Westen hat nicht nur für unbegrenzte Möglichkeiten und all die Ideale gestanden, die wir gerade auf ihn projizieren. In den 1980er-Jahren hat der Vater des jetzigen syrischen Diktators Assad eine fünfstellige Zahl von Menschen mit Giftgas umgebracht. Das hat den Westen damals nicht gekümmert, weil er Freiheit und Frieden in den Kategorien des Kalten Krieges und der Trennung zwischen Erster, Zweiter und Dritter Welt wahrgenommen hat. Auch die Bundesrepublik war keine Insel der Seligen. Wenn eine Frau arbeiten wollte, musste ihr Ehemann das bis 1977 noch erlauben. Bis 1962 konnte sie ohne Zustimmung des Ehemanns kein Bankkonto eröffnen. Den idealen Westen vor den Rechtspopulisten und vor Trump hat es nicht gegeben.

Warum ist trotzdem vom "Ende des Westens" die Rede, warum wird die Kanzlerin gar zur "Last woman standing" verklärt?

Feuilletonisten reagieren auf eine Bedrohung. Trump ist ein Populist und dass er gewählt wurde, ist schlimm. Aber vorher war nicht alles gut und jetzt wird nicht alles schlecht. Angst neigt zur Verklärung der Vergangenheit - und derzeit verklären wir den Westen.

Sie haben den Forschungsbereich zu "bedrohten Ordnungen" gegründet. Was ist daran so interessant?

Eine Ordnung hilft uns, morgens zuversichtlich aus dem Bett zu steigen. Wir haben das Gefühl, wir können uns auf Dinge verlassen, die nächsten Schritte sind berechenbar. Wenn dieses Gefühl schwindet, können sich Bedrohungsdiskurse etablieren. Wenn die Bedrohung konkret ist wie eine Naturkatastrophe oder ein Terroranschlag, hat das eine andere Dynamik als schleichende Bedrohungen, von denen uns erst Experten überzeugen müssen - wie etwa der Klimawandel. Bedrohte Ordnungen sind ganz spannende Zeiten. In dem Moment, in dem eine Gesellschaft Alarm schlägt, sind plötzlich Veränderungen möglich, die sonst nicht oder nur wesentlich schwieriger gewesen wären. "Wir müssen handeln", "Wir haben keine Zeit zu verlieren" - das sind Parolen, die wir aus dem oft zähen politischen Betrieb nicht kennen. Bedrohte Ordnungen sind Möglichkeitsräume.

Der Vergleich mit der Flüchtlingskrise drängt sich auf.

Wir haben 2015 und 2016 den Eindruck gehabt, dass unser Forschungsgegenstand sich vor unseren Augen abspielt - für einen Historiker wie mich ist das eine besondere Erfahrung. Wir haben gesehen, welche Bedeutung die Sprache gewinnt. Was vorher kaum denkbar schien, ist plötzlich sagbar. Symbolereignisse wie die Silvesternacht 2015 am Kölner Hauptbahnhof wurden auch zu Konflikten um die Grenzen des Sagbaren.

Womit wir bei der Rhetorik der AfD wären.

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat der AfD-Funktionär Marcus Pretzell von "Merkels Toten" gesprochen. Für die Tat eines Terroristen wird plötzlich die Bundeskanzlerin verantwortlich gemacht, ihr eine Mitschuld am Mord von zwölf Menschen gegeben. Das ist ungeheuerlich - zeigt aber, wie Krisenmomente die Grundregeln unserer Kommunikation verändern. Darauf sollten wir achten. Merkels "Wir schaffen das" war auch ein Versuch, angesichts einer großen Herausforderung Alarmierungen nicht die Oberhand gewinnen zu lassen.

Bundestagspräsident Lammert hat in seiner viel beachteten Rede zum Tag der Deutschen Einheit gesagt: "Wir leben in Verhältnissen, um die uns fast die ganze Welt beneidet." Würden das alle denken, hätte die AfD keinen Erfolg.

Natürlich ist das paradox. Viele Menschen in Sachsen haben Angst vor Überfremdung, obwohl nur 2,5 Prozent der Bevölkerung Ausländer sind. Mannheim mit über 40 Prozent Migrationshintergrund scheint aber klarzukommen. Bedrohung bezieht sich durchaus auf Fakten und ökonomische Kennziffern. Das Bedrohungsgefühl ist zwar oft sehr subjektiv, braucht jedoch einen Ankerpunkt in der Wirklichkeit. Dann wird ein konkretes Problem schnell zu einem Bedrohungsszenario aufgebauscht. Eigentlich müsste die Gesellschaft stärker sein und wissen, dass sie mit vielem fertig wird und die Welt nicht untergeht.

Sind konservative, restaurative, repressive Maßnahmen die Gewinner bedrohter Ordnungen?

Nicht unbedingt. In den 1950er-Jahren gab es in den USA große Bedrohungsdiskurse unter Weißen, die ihre Privilegien in Gefahr sehen. Allerdings hat nicht die Repression gewonnen, sondern die Bürgerrechtsbewegung. In Zeiten von bedrohten Ordnungen wird, wie immer in der Politik, um Interessen gerungen. Auch liberale Kräfte können die Oberhand gewinnen. Was für den einen bedrohlich ist, kann für den anderen Verheißung sein.

Apropos Verheißung: Der Chefredakteur der "Zeit", Giovanni di Lorenzo, hat selbstkritisch eingeräumt, die Medien seien über die Grenzöffnung der Kanzlerin im September 2015 "geradezu beseelt von der historischen Aufgabe" gewesen, die es nun zu lösen galt. Überrascht Sie, wie schnell die Stimmung gekippt ist?

Nein. Mich hat die große Willkommenskultur überrascht, das hätte ich Deutschland nicht zugetraut. Aber dass Stimmungen innerhalb nur weniger Monate kippen können, ist nichts Ungewöhnliches. Das gibt es in der Geschichte immer wieder. Die Französische Revolution hat 1792 bis 1794 unter der Bedrohung des Krieges eine regelrechte Achterbahn mit rasend schnellen Wechseln durchlaufen.

Ihr Forschungsbereich widmet sich auch den großen Asyldebatten Anfang der 1990er-Jahre. Haben Sie das Gefühl, Geschichte wiederholt sich?

Natürlich drängen sich Parallelen auf. Derzeit feiert die AfD Erfolge, damals waren es die Republikaner und die DVU. In Bedrohungsdiskursen tritt immer wieder die Figur des Fremden auf, verbunden mit der Angst vor sozialem Abstieg, Gewalt und religiöser Differenz. Ein wichtiger Unterschied ist: Anfang der 1990er-Jahre wurde die Stimmung verbreitet, wir gehen unter. Das brachte der "Spiegel" mit dem Titel "Das Boot ist voll" auf den Punkt. Diese Stimmung nehme ich derzeit nicht wahr, auch deswegen, weil die ökonomischen Kennziffern viel besser sind als zu Beginn der 1990er Jahre. Es herrscht eher die Angst, dass Islamisten nach Deutschland kommen oder sich Flüchtlinge nicht an unsere Regeln halten. Im Vordergrund steht die Frage, wer wir sind und wer wir sein wollen.

Blicken Sie optimistisch auf das Jahr 2017?

Um Deutschland mache ich mir keine so großen Sorgen. Wir sind wirtschaftlich stark und als Demokratie stabil - wir sollten die vor uns liegenden Herausforderungen bewältigen können. Bei den Bundestagswahlen wird die AfD stark werden, aber damit sollten wir umgehen können. Spannend wird der Wahlkampf: Wie werden sich die Grenzen der Kommunikation verschieben? Was kann man anderen Menschen vorwerfen, zu welchen Tabubrüchen wird es kommen? Sorgen mache ich mir wegen der internationalen Rahmenbedingungen. Die EU steht vor Konflikten, weil die wirtschaftlichen, aber auch die politisch-kulturellen Differenzen immer deutlicher werden. Und in den USA wird gerade eine Regierung mit vielen politischen Amateuren gebildet. Professionalität aber ist ein hohes Gut, in der nationalen wie in der internationalen Politik. 2017 wird ein spannendes Jahr.

Das Interview führte Raphael Rauch