Darf man auf den Stelen des Holocaust-Mahnmals in Berlin Selfies machen? Ja, findet Historiker Benz. "Es ist kein Ort, an dem das Böse geschehen ist, sondern ein Erinnerungsort."

Eis essende Jugendliche, die am Berliner Holocaust-Denkmal Selfies machen? Der Historiker Wolfgang Benz hat damit kein Problem. "Das ist mir lieber, als wenn sie einen großen Bogen darum machen", sagt Benz im heute.de-Interview. Auf die Hetze der AfD solle die Gesellschaft mit Bildungsarbeit antworten.

Das Projekt "Yolocaust" hat für Diskussionen gesorgt: Es zeigte, wie junge Menschen am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin posen, springen, skaten und radeln. Sind solche Fotos respektlos?

Das Holocaust-Denkmal in Berlin ist keine Gedenkstätte. Es ist kein Ort, an dem das Böse geschehen ist, sondern ein Erinnerungsort. Ich habe kein Problem damit, wenn Jugendliche den Ort in Besitz nehmen. Es ist mir doch lieber, sie sitzen auf den Stelen und sind sich bewusst, wo sie sitzen und warum dieser Ort so gestaltet ist, wie er ist, als wenn sie einen großen Bogen darum machen.

Wolfgang Benz ... ... ist emeritierter Professor für Zeitgeschichte und war Gründungsdirektor des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Er gehört zu den international führenden Vertretern der Vorurteilsforschung, der Antisemitismusforschung und der NS-Forschung. Er lebt in Berlin.

Viele beklagen, dass sie das Holocaust-Gedenken kalt lässt, weil es längst eine Pflicht-Routine in der Bundesrepublik gibt und man völlig abgestumpft ist.

Rituale haben einerseits ihren Sinn, zum anderen lassen sie die Leute ins Leere laufen. Wenn jedes Jahr am 27. Januar nur Trauer oder Betroffenheit gezeigt wird und der Rest des Jahres das Thema niemanden interessiert, dann ist was falsch gelaufen. Diesen Eindruck teile ich aber nicht. Natürlich haben wir die moralisch Anspruchslosen, die von einem "Denkmal der Schande" faseln. Mit sinnvollem Inhalt funktioniert das Gedenken aber außerordentlich gut. Ich erlebe es immer wieder, dass junge Menschen sich sehr für den Holocaust interessieren.

Welches Signal sollte vom heutigen Gedenktag ausgehen?

Die Botschaft kann nur sein: Wir gedenken an diesem Tag der Ermordung von sechs Millionen Menschen, die nur deshalb ermordet wurden, weil sie Juden waren. Und wir gedenken einer Minderheit, die nur deshalb verfolgt wurde, weil sie eine Minderheit war. Wenn wir es dabei belassen, haben wir aber nur die halbe Lektion gelernt. Minderheiten sind austauschbar. Auch andere können aufgrund ihrer Religion oder ihrer ethnischen Herkunft verfolgt oder diskriminiert werden - denken wir an Muslime und Flüchtlinge. Wer über die ermordeten Juden trauert, aber gegen Muslime hetzt, hat nichts gelernt.

Für Diskussionen sorgt dieser Tage Björn Höckes Rede, in der er missverständlich von einem "Denkmal der Schande" sprach.

Das ist sehr schlimm. Höcke nutzt Reizvokabeln, die ich seit sechs Jahrzehnten kenne - nur hielt ich sie für überwunden. Natürlich ist der Holocaust eine Schande. Aber das Denkmal ist doch nicht Stein des Anstoßes, sondern ein Zeichen, dass man damit umgehen kann. In Höckes Aussage schwingt meines Erachtens die Forderung mit: Das Denkmal muss weg. Das ist armselig und die eigentliche Schande - genauso wie die Forderung der AfD in Baden-Württemberg, Zuschüsse für die Gedenkstätte im französischen Gurs zu streichen.

Hat die Geschichtspolitik der AfD System?

Ja, die Geschichtsverdrängung folgt gewissen Mustern: Höcke prescht vor, manche Parteifreunde sagen pfui, andere hui. Nun wird ihm mit dem Finger gedroht, aber in Wirklichkeit vertritt er die Meinung der Partei, sonst würde sie ihn doch ausschließen. Die einzige Methode, die diese Partei wirklich beherrscht, ist Provokation.

Die Rechnung der AfD scheint aber aufzugehen: Manche Umfragewerte sind seit Höckes umstrittener Rede gestiegen. Macht Ihnen das Angst?

Angst nicht, aber Sorge. Und mich macht beklommen, wie mächtig der Stammtisch ist. Das sind die Leute, die mit der Faust auf den Tisch hauen und Parolen von sich geben wie "Die Flüchtlinge müssen raus" und "Die Muslime sind ganz schlecht". Da spricht die unreflektierte Wut des kleinen Mannes, der zwar die Vorteile Europas ganz selbstverständlich genießt, aber am liebsten Wächter mit Pickelhauben an den Grenzen sehen würde.

Wie kann die Gesellschaft darauf antworten?

Nur mit Aufklärung. Und der selbstbewussten Feststellung: Zu den Werten unserer Gesellschaft gehört auch, dass wir uns erinnern, was katastrophal schief gelaufen ist und sich nicht wiederholen darf. Nur mit Wutgeschrei ist auf Dauer keine Politik zu machen. Ich bin zuversichtlich, dass sich die AfD eines Tages selbst zerlegen wird.

Warum geht der Holocaust alle an - auch Jugendliche, die erst in diesem Jahrtausend geboren wurden?

Weil er ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte ist - unabhängig von Herkunft oder Migrationshintergrund. Die Augen vor der Geschichte zu verschließen, macht angreifbar. Wenn ein junger Deutsch-Türke ins Ausland geht, dann muss er historisch aufgeklärt sein und wissen, warum er vielleicht als Nazi angesprochen wird und was er darauf erwidern kann. Das moralische Gebot ist natürlich: So wie man sich auch 200 Jahre alter gewonnener Schlachten erinnern kann, so muss man sich auch historischer Katastrophen erinnern, damit sich diese nicht wiederholen.

"Denk' ich an Deutschland in der Nacht …": Sind Sie um den Schlaf gebracht?

Nein. Erstens bin ich inzwischen ein alter Mann, da schläft man nicht mehr so viel. Zweitens denke ich nachts nicht, sondern schlafe. Und drittens ist mir das zu pathetisch. Insgesamt erinnert mich die Situation in vielem an die Situation 1964, als die NPD ihren Siegeszug durch die Landtage begann. Kurz vor dem Bundestag hörte der Siegeszug dann auf. Von Bedrohungsszenarien halte ich nichts. Ich halte es für sinnvoller, auf Konsequenzen aufmerksam zu machen in Form von historisch-politischer Aufklärung.

Das Interview führte Raphael Rauch.

