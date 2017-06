In einer emotionalen Rede zur Ehe für Alle griff der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs Kanzlerin Angela Merkel (CDU) scharf an. "Sie haben sich hier verstolpert. Das war Ihr Schabowski-Moment", sagte Kahrs. Mit Blick auf Merkels bisherigen Kurs in dieser Frage urteilte er: "Frau Merkel, es war erbärmlich." Sehen Sie die Rede hier gesamte Rede.

von Kristina Hofmann

So viel Aufregung im Vorfeld. So viel Ernsthaftigkeit heute. Ein historischer Tag, so empfinden es viele. Denn künftig steht die Ehe auch Homosexuellen offen. Das hat der Bundestag beschlossen - bei 226 Gegenstimmen. Fast alle Abgeordneten waren in der Debatte um Respekt bemüht. Fast alle.

Pokerface, ruhig und sachlich bleiben, der Berliner Bundestag ist nicht das Londoner Parlament. Selbst wenn es um ein solch emotionales Thema geht wie die Öffnung der Ehe, selbst wenn es vorher so viel Ärger gegeben hat. Die SPD, die die Abstimmung heute im Bundestag erzwungen und damit den faktischen Bruch mit dem Koalitionspartner Union provoziert hatte, bemühte sich am Morgen, Triumphgeheul zu unterdrücken. Und die CDU ihren Ärger.

CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Vize-Kanzler Sigmar Gabriel machten - nebeneinander auf der Regierungsbank sitzend - denn auch ein möglichst undurchsichtiges Gesicht. Ertrugen die Freude der Grünen-Abgeordneten, die sich alle einen Regenbogenfahne-Sticker angeheftet hatten, in den Reden auf ihren jahrelangen Kampf verwiesen und am Ende sogar Konfetti streuten. Und ertrugen Johannes Kahrs (SPD), der als einziger Merkel wütend angriff ("Frau Merkel, Sie sind erbärmlich") und ständig mit der Faust aufs Rednerpult schlug: "Vielen Dank für nichts", schleuderte er der Kanzlerin noch entgehen und warf ihr vor, nie etwas gegen die Diskriminierung von Homosexuellen getan zu haben. Manche Emotionen lassen sich eben nicht unterdrücken.

Hasselfeldt: "Gleichwertig, aber nicht identisch"

Die meisten Abgeordneten hielten sich jedoch an das, was Bundestagspräsident Norbert Lammert zu Beginn der Sitzung gesagt hatte. Es gebe "beachtliche Gründe" für und gegen die Ehe für alle. Es wäre schön, wenn der "wechselseitige Respekt deutlich würde, den beide Positionen verdienen". Also bemühten sich die meisten um Argumente statt um Bauchgefühl. Die Befürworter, wie SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann etwa, betonten, dass in Artikel 6 des Grundgesetzes zwar die Ehe und Familie unter den besonderen Schutz des Staates gestellt werden. Es werde aber nicht festgelegt, dass diese Ehe aus Frau und Mann bestehen müsse. "Bei der Ehe geht es nicht um das Geschlecht", sagte Oppermann.