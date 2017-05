Mit einer Kippa auf dem Kopf ging er alleine an die Mauer und legte mit geschlossenen Augen eine Hand auf. Donald Trump hat als erster US-Präsident die Klagemauer in Jerusalem besucht. Zuvor äußerte er sich zuversichtlich, was den Friedensprozess in Nahost angeht.

Um diesen Besuch mit großer Symbolkraft hatte es einiges Hin und Her gegeben. Der Besuch wurde als privat deklariert, damit Israel ihn nicht als Zeichen für seinen Anspruch auf ganz Jerusalem als seine ewige, unteilbare Hauptstadt werten kann. Trump wurde bei seinem Besuch nicht von Politikern begleitet.

Die Klagemauer in Jerusalem ...ist die Westmauer des von Herodes erbauten zweiten jüdischen Tempels, der im Jahr 70 nach Christus von den Römern zerstört wurde. Die Jerusalemer Altstadt gehört zu den von Israel 1967 besetzten Gebieten. Die spätere Annexion des arabischen Ostteils der Stadt wurde international nicht anerkannt.



Amerikanische Diplomaten hatten vor der Reise gesagt, die Klagemauer liege nicht in Israel, sondern im palästinensischen Westjordanland. Später distanzierte sich das Weiße Haus davon. Außenminister Rex Tillerson sagte auf dem Weg nach Israel, die Klagemauer sei Teil Israels.

Trump: Frieden in Nahost "ultimativer Deal"

Zuvor hatte Trump sich zuversichtlich über die Aussichten für eine Wiederbelebung des Nahost-Friedensprozesses geäußert. Er habe auf seinen Reisen der vergangenen Tage neuen Anlass zur Hoffnung geschöpft, sagte er in Tel Aviv.

In Jerusalem erklärte er anschließend, die Politik des Iran habe bei vielen im Nahen Osten dafür gesorgt, dass sie sich Israel angenähert hätten. Trumps Aufenthalt sollte 28 Stunden dauern und getrennte Gespräche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas umfassen. Am Dienstag wird er in Bethlehem erwartet.

Trump hat einen Frieden in Nahost als den "ultimativen Deal" bezeichnet und angekündigt, alles zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Einzelheiten hat er jedoch nicht genannt. Die Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern liegen seit 2014 auf Eis.

Scharfe Kritik Richtung Iran

Die Lage habe sich geändert, sagte Trump am Montag. Es gebe jetzt die seltene Gelegenheit, der Region Sicherheit, Stabilität und Frieden zu bringen. Dazu müssten jedoch alle zusammenarbeiten, "es gibt keinen anderen Weg". Sollte das Verhalten Irans etwas Gutes haben, so dies, dass viele in der Region sich nun Israel angenähert hätten. "Ich habe eine ganz andere Einstellung gegenüber Israel bei Staaten gesehen, die - wie Sie wissen - vor gar nicht so langer Zeit nicht so gut auf Israel zu sprechen waren", sagte Trump.

Der US-Präsident hatte auf der ersten Station seiner neuntägigen Nahost- und Europa-Reise in Riad Iran scharf kritisiert und als "Speerspitze des weltweiten Terrorismus" bezeichnet. Am Montag forderte er bei einem Treffen mit seinem israelischen Kollegen Reuven Rivlin in Jerusalem die Regierung in Teheran auf, ihre militärische und finanzielle Unterstützung für "Terroristen und Milizen" einzustellen.

Zudem dürfe Iran niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen, sagte der US-Präsident. Hier sprächen die USA und Israel mit einer Stimme. Die amerikanische Regierung verweist zudem auf die iranische Unterstützung für Syriens Präsident Baschar al-Assad, für Huthi-Rebellen im Jemen und für die Hisbollah-Miliz im Libanon als Beispiele, wie die Regierung in Teheran die Region destabilisiere.

Hin und Her um US-Botschaft in Israel

Die Islamische Republik Iran warf den USA am Montag ihrerseits vor, Iran-Feindlichkeit zu schüren und Terroristen im Nahen Osten Waffen zu verkaufen. Der schiitische Iran und das sunnitische Saudi-Arabien sind Erzfeinde. Trump hatte in Riad der Unterzeichnung von Wirtschaftsabkommen in dreistelliger Milliardenhöhe beigewohnt, darunter ein Rüstungspaket von etwa 110 Milliarden Dollar.

Trump hatte vor einigen Tagen Abbas in Washington getroffen. Dabei bekannte er sich nicht ausdrücklich zur Zweistaatenlösung, die lange Zeit die Grundlage der US-Nahostpolitik bildete. Seitdem hat er sich für palästinensische "Selbstbestimmung" ausgesprochen.

Auf der anderen Seite hat der US-Präsident bislang nicht die angekündigte Verlegung der US-Botschaft aus Tel Aviv nach Jerusalem angeordnet, wie es Israel fordert. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte vor einigen Tagen erfahren, dass Trump den Umzug auch nicht während dieses Besuchs ankündigen wolle. "Die Diskussionen mit allen Parteien laufen sehr gut", verlautete aus US-Kreisen. "Solange das der Fall ist, wollen wir nichts tun, das nach unserer Einschätzung diese Diskussionen belasten könnte."