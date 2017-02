Ein neues Mahnmal in Dresden widmet sich dem Leid der Menschen in Syrien. Das Kunstwerk soll an die Bus-Wracks in Aleppo erinnern, hinter denen sich Menschen vor dem Kugelhagel in Sicherheit brachten. Pegida-Anhänger protestierten bei der Einweihung.

Ein Kunstprojekt vor der Dresdner Frauenkirche prangert den Krieg in Syrien an. Pegida-Anhänger protestieren lautstark, gegen OB Dirk Hilbert (FDP) werden Mordrohungen ausgestoßen. Doch es gibt auch Menschen, die dagegen halten.

"Monument" nennt der Deutsch-Syrer Manaf Halbouni seine temporäre Installation vor der Frauenkirche. Er hat auf dem Neumarkt drei ausrangierte Buswracks hochkant aufstellen lassen - und erinnert damit an ein Foto aus der zerstörten Stadt Aleppo von 2015, in der Busse zum Schutz der Bevölkerung auf diese Weise aufgestellt wurden. Halbouni sieht in der Installation eine "moderne Freiheitsstatue". Doch ein Dutzend Gegner des Mahnmals gegen den brutalen Bürgerkrieg in Syrien lassen die Redner bei der Eröffnung kaum zu Wort kommen.

Pfarrer: "Ich haue nicht ab"

Mindestens ebenso viele Sympathisanten der Installation halten dagegen. Rufen wie "Aufhören", "Schande" und "Der Schrott muss weg" setzen sie ein "Zuhören" und heftigen Applaus entgegen. Auch der Künstler wurde von ihnen wohlwollend und mit Beifall begrüßt.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) wurde von Anhängern der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung mit "Volksverräter"- und "Hau ab"-Rufen überhäuft. Auch Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt sah sich Beschimpfungen ausgesetzt. Er betonte, von der Frauenkirche gehe ein Signal des Friedens und der Versöhnung aus und das könne auch mit Pöbeleien nicht verhindert werden. Den lautstarken Kritikern hielt der Pfarrer entgegen: "Ich haue nicht ab, wenn, dann müssen Sie gehen."

Auch Hilbert fand deutliche Worte: "Wir akzeptieren nicht plumpe Pöbeleien und Rumgeschrei." Er stelle zum wiederholten Mal fest, "dass sie nur schwer gesprächsfähig sind", rief er den Pegida-Anhängern zu. Zugleich unterstrich er, dass das Kunstwerk wachrütteln wolle. Manchmal bedürfe es "ungewöhnlicher Mittel, das Weltgeschehen vor Augen zu führen". Die Ereignisse in Syrien beeinflussten "auch unser Leben - ob wie das wollen oder nicht", sagte Hilbert.

Brücke zum Nahen Osten

Bereits vor der offiziellen Eröffnung stellte sich am Dienstag unter anderem Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) der lautstarken Kritik auf dem Neumarkt und versuchte, mit den Gegnern zu diskutieren. Die Polizei hatte Mühe, Demonstranten mit Plakaten und eine Teilnehmerin mit Megafon vom Platz zu verweisen.

Das Projekt wurde bereits im Vorfeld kontrovers diskutiert. Hilbert sah sich unter anderem deshalb im Netz sogar Morddrohungen ausgesetzt.

Halbouni will mit dem Projekt eine Brücke zum Nahen Osten schlagen, an den Krieg in Syrien und das Leid der Zivilbevölkerung erinnern. Der Künstler wurde 1984 in Damaskus als Sohn einer deutschen Mutter und eines syrischen Vaters geboren. Er studierte an der Dresdner Kunsthochschule.

Kunstvermittler wollen mit Bürgern ins Gespräch kommen

Bei der Eröffnung verteidigte Halbouni seine etwa zwölf Meter hohe Skulptur und den dafür ausgewählten Standort: "Ich bin Dresdner und ich stehe zu meiner Arbeit", sagte er. Mit dem Projekt verbinde er auch die Hoffnung, dass Aleppo - wie Dresden nach dem Zweiten Weltkrieg - wieder aufgebaut wird. Während der Installation bis zum 3. April bietet er mehrere Künstlergespräche an.

Zudem stehen täglich Kunstvermittler vor Ort, die mit Besuchern ins Gespräch kommen wollen. Unterstützt wurde das Projekt unter anderem vom Kunsthaus Dresden und der Stiftung Kunst und Musik.

Im Vorfeld des 72. Jahrestages der Zerstörung Dresdens hatte Hilbert vor einem Opfermythos gewarnt. Die Elbestadt erinnert am kommenden Montag mit zahlreichen Veranstaltungen an die Opfer des Zweiten Weltkrieges und die militärisch umstrittene Zerstörung der Stadt am 13. Februar 1945.