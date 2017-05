Der höchste Gipfel der Welt lockt nicht nur seriöse Bergsteiger an: So mancher ehrgeizige Trophäen-Sammler hat es sogar richtig eilig und verkürzt die Vorbereitungszeit mit Sauerstoff-Reduzierung schon im heimischen Schlafzimmer. Alteingesessene Veranstalter halten davon gar nichts.

Brooks Entwistle ging seine Mount-Everest-Besteigung ganz entspannt an: Während andere sich im April mühsam ins Basislager schleppten, plante der Investmentbanker zu Hause in Singapur noch den 13. Geburtstag seiner Tochter und die jährliche Hauptversammlung seines Unternehmens. Nur die Nächte verbrachte er in einem sauerstoffarmen Hypoxiezelt, um die dünne Luft in extremer Höhe zu simulieren: Das war seine Vorbereitung auf den Gipfelsturm.

Normalerweise braucht es zwei Monate

Inzwischen ist Entwistle vor Ort und hofft, den höchsten Gipfel der Welt in nur 35 Tagen zu erklimmen - normalerweise verbringen Gipfel-Aspiranten inklusive Akklimatisierungstouren mindestens zwei Monate auf dem Berg.

Möglich machen den Schnellaufstieg so genannte "rapid ascent"-Pauschalen, die sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Doch Extrembergsteiger sind sich uneins: Für manche sind die Blitztouren eine willkommene Innovation des modernen Alpinismus, andere lehnen sie als gefährlich ab.

In diesem Jahr wollen neben Entwistle Kletterer von mindestens zwei weiteren Expeditionen den Everest im Schnellverfahren erklimmen. Doch die Zeitersparnis hat ihren Preis: Pro Person kostet die Tour inklusive Vorbereitung zuhause zwischen 75.000 und 85.000 Euro und damit mehr als doppelt so viel wie die günstigsten Mount Everest-Pauschalen.

"Kunden verlangen danach"

Die Befürworter argumentieren, es komme zu weniger Erfrierungen, Unfällen und extremem Gewichtsverlust in großer Höhe, wenn die Alpinisten weniger Zeit am Berg verbringen. "Wir machen dies seit ein paar Jahren, jetzt sehen wir, dass es andere Unternehmen auch anbieten. Ihre Kunden verlangen danach", sagt Adrian Balinger von Alpenglow Expeditions in den USA, der 2013 einen Kunden im Schnellverfahren auf den Everest brachte und 2016 vier weitere. "Die Leute sind während des Aufstiegs fitter, weil sie nicht so viel Zeit auf dem Berg verbringen."

Für Entwistle ist es der zweite Trip zum Mount Everest: 2014 hatte er sich Anfang April zur Akklimatisierung aufgemacht und wollte Mitte Mai zum Gipfel aufbrechen. Doch dann starben 16 Sherpas in einer Lawine und die Klettersaison war beendet. Jetzt hat er nicht mehr so viel Zeit: "Für mich wäre es ohne diese Methode nicht möglich, den Everest zu besteigen."

Sportler-Trick: Mehr Stickstoff atmen

Hypoxie-Zelte werden schon lange von Hochleistungssportlern zum Aufbau ihrer Lungenkapazität genutzt. Dabei wird Stickstoff in das abgedichtete Zelt gepumpt, um Sauerstoffarmut zu simulieren. "Jeder Kletterer nutzt die Technologie seiner Zeit so gut er kann, ob für Kommunikation oder Training", sagt Balinger.

Die österreichische Firma Furtenbach Adventure bietet für 2018 "Everest Flash"-Pauschalen an, die Gipfelbesteigungen in unter vier Wochen versprechen - neben den Hypoxie-Zelten arbeitet die Firma mit mehr zusätzlichem Sauerstoff.

Für den erfahrenen Veranstalter Simon Lowe ist dies Scharlatanerie. Es funktioniere nur, weil die Bergsteiger weitaus mehr zusätzlichen Sauerstoff erhielten, was zu mehr Abfall und riskanten Klettertouren der Sherpas führe, die die Sauerstoffflaschen deponieren müssten. "Wenn Sie dies auf alle ausweiten, ist es eine Katastrophe. Die (vorakklimatisierten Bergsteiger) werden nicht die Flexibilität haben, auf den Everest und sein Wetter angemessen zu reagieren, und Risiken eingehen, die alle in Gefahr bringen", sagt Lowe.

Schon zehn Tote in dieser Saison

Für den US-Bergsteiger Kent Stewart hat die Methode viele Vorteile: "Man isst und schläft zuhause und ist nicht den Gefahren am Berg ausgesetzt", sagt er. 2018 will er selbst per Schnellaufstieg auf den Mount Everest - dann hätte er die höchsten Gipfel aller sieben Kontinente erklommen.

Die Gefahren scheinen die Abenteurer nicht zu schrecken. Erst am Mittwoch wird bekannt, dass erneut vier Bergsteiger tot entdeckt wurden. Allein in dieser Saison sind es damit bereits zehn Tote.