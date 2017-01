Drei Tage nach dem schweren Lawinenunglück in den italienischen Abruzzen sind immernoch 23 Menschen vermisst. In eisiger Kälte orteten Spezialisten Eingeschlossene über die Signale ihrer Handys. Ein Bericht aus dem Katastrophengebiet.

Hoffnung auf Überlebende nach dem Lawinenunglück in den Abruzzen gibt es kaum noch. Dennoch geht die Suche nach den letzten vier Vermissten weiter. Eine junge Überlebende berichtet, wie sie nach der Lawine unter Schnee und Trümmern ausharrte.

Eine Woche nach dem Lawinenunglück in den Abruzzen sind aus dem verschütteten Hotel nur noch Leichen geborgen worden. Die Zahl der Opfer sei auf 25 gestiegen, teilten die Behörden mit. Vier Menschen galten noch als vermisst. Hoffnung auf Überlebende gebe es kaum noch. Ministerpräsident Paolo Gentiloni räumte ein, dass es nach dem Lawinenabgang zu Pannen gekommen sei. Eine der neun Geretteten berichtete von ihrer dramatischen Bergung.

Gentiloni kündigt Untersuchung an

Durch die Lawine waren 40 Menschen in dem Hotel unter Tonnen von Schnee, Bäumen und Geröll begraben worden. Neun wurden lebend gerettet, zwei konnten entkommen und setzten den Notruf ab. Die Rettungskräfte suchten weiter nach den Vermissten in der Hoffnung, dass sich einige von ihnen in einer Luftblase am Leben hatten halten können. "Wir können die Hoffnung noch nicht komplett aufgeben, aber sie ist wirklich auf ein Minimum reduziert worden", sagte Feuerwehrsprecher Luca Cari. Zuletzt waren am Montag drei Hundewelpen lebend aus den Schneemassen gerettet worden.

Gentiloni kündigte in einer Rede im Parlament eine strafrechtliche Untersuchung an, um herauszufinden, was genau schiefgelaufen sei. Es gehe ihm aber nicht darum, einen Sündenbock zu finden. Der erste Notruf über die Lawine am 18. Januar war von den Behörden in Pescara als Scherz abgetan worden.

"Ich habe gebrüllt: Mit wem redest du?"

Die Überlebende Giorgia Galassi sagte, sie habe zunächst geglaubt, von einem Erdbeben verschüttet worden zu sein. Erst die Retter hätten ihr gesagt, dass eine Lawine über das Hotel hinweggerollt sei. Die Abruzzen waren in den vergangenen Monaten von einer Reihe schwerer Erdbeben heimgesucht worden. Selbst am Tag des Lawinenabgangs hatte es am Vormittag mehrere Beben gegeben.

Galassi und ihr Freund sagten, sie hätten unter Eis und Trümmern zwar Angst gehabt, seien aber sicher gewesen, zu überleben. Schließlich hätten sie mit dem Schnee ihren Durst löschen können. "Wir steckten ihn uns in den Mund", sagte sie. Manchmal seien auch Glas und Schlamm darin gewesen. Aber zum Überleben habe es gereicht.

Knapp zwei Tage nach dem Unglück hätten sie zum ersten Mal die Retter gehört. Diese hätten mit einer anderen unter dem Schnee begrabenen Hotelbewohnerin gesprochen. "Ich habe gebrüllt: "Mit wem redest Du?" - Sie sagte: "Ich spreche mit Mauro, das ist ein Retter"", berichtete Galassi. Da habe auch sie angefangen zu schreien und zu klopfen, bis die Bergungstrupps sie gehört hätten.

Demonstranten fordern schnellere Hilfe

Vor dem italienischen Abgeordnetenhaus in Rom demonstrierten am Mittwoch hunderte Menschen aus den Erdbebengebieten in Mittelitalien für schnellere Hilfen der Behörden. "Wir sind gekommen, um uns über die Verzögerungen bei den Wiederaufbauarbeiten der Regierung zu beschweren", sagte einer der Organisatoren, Mirko Fioravanti. "Wenig ist in den fünf Monaten passiert, nicht einmal das Notwendigste."

Einige Demonstranten kamen aus Amatrice. Dies war der am schwersten betroffene Ort bei dem Erdbeben im August, bei dem fast 300 Menschen ums Leben gekommen waren und Sachschäden in Höhe von rund vier Milliarden Euro entstanden.

Auch aus Accumoli, Norcia und d'Arquata del Tronto reisten Demonstranten an. Mit Transparenten mit Aufschriften wie "Für den Wiederaufbau braucht man Herz und Hände. Wo sind Eure?" zogen die Demonstranten durch das Zentrum der italienischen Hauptstadt.

Mittelitalien wurde am 24. August, Ende Oktober sowie vergangene Woche von einer Reihe schwerer Erdbeben erschüttert. Die jüngsten Erdbeben hatten die Lawine ausgelöst, die das "Rigopiano" in den Abruzzen verschüttete.