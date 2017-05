Radprofi Geraint Thomas vom britischen Team Sky ist beim 100.Giro d'Italia ausgestiegen. Wie sein Team mitteilte, wird der 30 Jahre alte Waliser wegen seiner am Sonntag erlittenen Verletzungen nicht zur flachen 13.Etappe ins piemontesische Tortona antreten. "Ich leide seit meinem Sturz am Sonntag. Ich hatte ein Problem mit meiner Schulter, das ist okay. Aber mein Knie wird jeden Tag schlimmer", sagte Thomas. Der Sky-Kapitän war kurz vor dem Etappenfinale hoch zur Bergankunft am Blockhaus wegen eines am Straßenrand stehenden Polizeimotorrades gestürzt und hatte sich die Schulter ausgerenkt.