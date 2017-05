"Anbei einige Aussagen, die wir in den vergangenen Monaten gegenüber Medien oder auf unserer Bilanz-PK zu diesem Thema gemacht haben. Ich hoffe, die Aussagen verdeutlichen unseren Standpunkt / unsere Argumente.

Angemessenheit der Vorstandsvergütung?

Die Vorstandsvergütung bei Munich Re ist insgesamt moderat. Sie liegt und lag meist unter dem Median-Wert der DAX-30-Gesellschaften. Unser Vergütungssystem hatte seit Beginn immer Höchstgrenzen und gilt als konform mit den externen Anforderungen. Die auch im internationalen Vergleich sehr moderate Höhe unserer Vorstandsgehälter macht es uns praktisch unmöglich, Kolleg(inn)en aus bestimmten Ländern mit deutlich höheren Gehältern, wie der Schweiz oder den USA, zu gewinnen.

Wie kommentieren Sie den Vorschlag [der SPD] einer Höchstquote?

Der Gesetzgeber sollte sich auf das Setzen eines Rahmen beschränken, die Vorgabe einer Höchstquote wäre ein deutlicher Eingriff in die Eigentümerrechte. Die Festlegung der konkreten Vergütung, auch der Höhe, ist Sache des Aufsichtsrats.

Relation der Vergütung in Bezug zum Durchschnittsgehalt eines Mitarbeiters?

Der Aufsichtsrat prüft jedes Jahr die sogenannte vertikale und horizontale Angemessenheit. Vergleicht man das durchschnittliche Vorstandsgehalt mit dem durchschnittlichen Gehalt aller Mitarbeiter der Münchener Rück AG, so bewegen wir uns seit Jahren um den Faktor 22. Beim Vorstandsvorsitzenden ergibt sich ein Faktor um 38.

Aussagen Bilanz-PK 15.03.2017

Frage:

Und zwar es gibt in letzter Zeit eine Debatte in Deutschland um die Managergehälter. Also die SPD hat ja bekanntlich diesen Vorschlag gebracht, dass die Gehälter ab 500.000 Euro nicht mehr steuerlich absetzbar sein sollten. Was halten Sie davon? Also sehen Sie das als einen Eingriff in die Führung von Privatfirmen? Und dann zweitens: Glauben Sie generell, dass es in Deutschland ein Problem mit Manager-Gehältern gibt?

Antwort CEO Nikolaus von Bomhard:

Davon halte ich nichts. Weil ich glaube, das ist die falsche Baustelle und das Problem muss man anders angehen. Und es ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Es ist bei der Frage der steuerlichen Abzugsfähigkeit ist es rechtlich komplexer, weil es ja Unternehmen sind, die betroffen sind. Und dann muss es eine Abwägung geben, Eingriff in eigentumsähnliche Rechte. Also das ist nicht trivial. Direkte Begrenzung ist rechtlich auf jeden Fall kritischer.

Aber vielleicht hole ich da ein bisschen aus, aber nicht zu weit. Die Frage der Managergehälter ist ein Thema, bedauerlicherweise und völlig unnötig. Wir müssen bei diesen Fragen nur darauf achten - und das ist in einem Jahr, in dem Wahlkampf stattfindet, sicherlich besonders schwer -, dass wir darüber die wirklich wichtigen Themen nicht übersehen. Es gibt sicherlich eine gewisse soziale Spannung durch diese Gehälter, aber die Frage ist: Hängt an der Stelle Deutschlands Wohl und Wehe? Und die Frage stellen wir nicht.

Es ist eine deutsche Unart, wenn ich ein Problem an drei spezifischen Stellen habe, eine Regelung zu machen für Zehntausende. Statt den dreien das Leben schwer zu machen und sie massiv unter Druck zu setzen und dafür zu sorgen, dass das nicht wieder passiert, anstatt für Zehntausend, die das nicht gemacht haben, eine Regel aufzustellen.

Und im Wahlkampf ist das deshalb so reizvoll, weil es aus der Sicht derjenigen, die das Thema bespielen, keine Downside gibt. Man kann nicht verlieren, man kann nur gewinnen. Und den Ball muss man hochhalten. Ich wundere mich, warum im Wahlkampf nicht gesprochen wird über die Zukunft Europas und die Rolle Deutschlands in Europa, warum nicht über Bildungsfragen gesprochen wird. Die wirklich kritischen Themen, Demografiefragen... Wir unterhalten uns über die Managergehälter. Es hat gelegentlich etwas von Tanz auf dem Deck der Titanic."