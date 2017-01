Peter Jordan, Holocaust-Überlebender. Er kämpft mit Fotografien von seinen Eltern für ein Gedenken mit Stolpersteinen. Was deutschlandweit in 1.800 Städten und Gemeinden erlaubt ist, bleibt in München verboten.

von Jan Otteni

Peter Jordan hat den Holocaust überlebt - und seine Eltern verloren. Er möchte, dass Stolpersteine seiner Familie gedenken. Doch in München sind die verboten. "Auf dem Boden kann doch kein würdiges Gedenken stattfinden", sagt die jüdische Gemeinde. Dagegen protestiert Jordan heute mit Unterstützern.

Es ist der Herzenswunsch des 93-jährigen Mannes, der an diesem Sonntag in München noch einmal für Ärger sorgen könnte. Peter Jordan reist mit seiner Frau Dorothy, einem seiner Söhne und der Schwiegertochter aus England an und will vor dem Haus seiner Kindheit noch einmal an den Holocaust erinnern, wie es in 1.800 anderen Städten und Gemeinden in Deutschland auch getan wird.

Ein alltägliches, individuelles Gedenken an Menschen, die in der Zeit von 1933 bis 1945 von Nazi-Schergen aus der Nachbarschaft entfernt, verschleppt und ermordet wurden. "Sehr lange hat die Stadt München mir meinen Herzenswunsch verwehrt: Die Verlegung von Stolpersteinen für meine Eltern Siegfried und Paula Jordan vor unserem Wohnhaus in der Mauerkircherstraße 13", sagt Peter Jordan.

"Wunsch, Stolpersteine vor dem Haus zu sehen"

Als Kind hat er die systematische Judenverfolgung miterlebt, als 15-Jähriger gelang ihm die Flucht. Seine Eltern hatten nicht das Glück, sie wurden 1939 deportiert und zwei Jahre später in Litauen ermordet. Das schmerzt ihn noch heute, sagt er und fügt hinzu, das Wort "schmerzt" drücke es nicht richtig aus: "Mein Wunsch als alter Mann - die Stolpersteine, sei es für einige Momente - vor dem Haus zu sehen."

ZITAT „ Als Stein auf dem Fußweg (ist) keine Würdigung der Opfer, sondern eine erneute Demütigung. ” Stadt Annaberg-Buchholz

Die kleinen Messingtafeln als Stolpersteine für seine Eltern waren schon einmal hier platziert - das war 2004. Doch nur kurz. Die Stadt München hat die in den Gehweg eingelassenen Tafeln mit der Inschrift "Hier wohnte ..." wieder entfernen lassen und auf dem jüdischen Friedhof zwischengelagert. In der bayerischen Landeshauptstadt gilt seit 2004 ein generelles Stolperstein-Verbot, beschlossen vom Stadtrat, der das vor einem Jahr noch einmal bekräftigt hat.

Überall zugelassen - nur nicht in München

Gunter Demnig erfand "Stolpersteine"

Quelle: dpa

Für Peter Jordan ist das ein Unding, damals wie heute. "Als ob meine Eltern zum zweiten Mal ermordet wurden." Die Entfernung der Messingtafeln - ein bislang einmaliger Vorgang. In Berlin wurden bereits Mitte der 1990er-Jahre Stolpersteine vom Künstler Gunter Demnig verlegt. Von ihm stammt die Idee für Europas größtes dezentrales Denkmal. Eine Genehmigung lag damals in der Hauptstadt nicht vor, die Behörden haben das aber hinterher legalisiert. In München ist das nicht vorstellbar: Es sei ein "schäbiges Erinnern auf dem Boden", meint die Präsidentin der Israelischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch. Ihr Wort hat politisches Gewicht. Das Verbot auf öffentlichen Trottoirs hat Bestand.Der Versuch, das Verbot vor dem Verwaltungsgericht zu kippen, war 2016 gescheitert. Die Klage wurde abgewiesen. Christof Eberstadt, einer der drei Kläger, sagte damals: "Ich empfinde das Stolperstein-Verbot der Stadt München als Demütigung."

In Regensburg ist die Gefühlslage eine andere. "Es steht mir nicht zu, den Münchnern Empfehlungen zu geben", sagt der Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) vorweg. Anderthalb Stunden von München entfernt wird mit Stolpersteinen ganz anders umgegangen. Eine kontroverse Debatte zu dieser Form des Gedenkens habe es in der Domstadt nie gegeben, so Joachim Wolbergs. Hier ist das zugelassen, was in München verboten ist. In Regensburg gibt es mehr als 180 Stolpersteine.

Ein breites Bündnis aus der Bürgerschaft unterstütze das, es sei eine "Stolpersteingruppe" entstanden, "deren Aktivitäten von Beginn an von breiten Teilen der Bevölkerung nachvollzogen und für gut befunden wurden", erläutert der erste Mann im Rathaus. In Regensburg gibt es sogar eine Smartphone-App, durch die jeder der Spur der Steine folgen kann und so etwas über die einzelnen Biografien der ermordeten Nachbarn erfährt.

"Nennen Sie bloß nicht den Namen der Familie"

Auch wenn die Mehrzahl der in Deutschland platzierten Stolpersteine ohne größere Probleme auf öffentlichen Gehwegen verlegt wurde, ist es nicht immer konfliktfrei, Menschen "zum Stolpern" zu bringen. Im sächsischen Annaberg-Buchholz ist erst im vergangenen Sommer die Einbetonierung von zwei Stolpersteinen abgesagt worden. Angehörige einer jüdischen Familie hatten aufgrund der bundesweiten Berichterstattung Angst bekommen und sich dagegen gewandt.

Terry Swartzberg lässt nicht locker

Quelle: dpa

Oberbürgermeister Ralf Schmidt (Freie Wählergemeinschaft) reagierte sofort. "Ebenso wie die jüdische Gemeinde München vertritt die Familie die Haltung, dass die Stolpersteine das Andenken der Verstorbenen als Stein auf dem Fußweg keine Würdigung der Opfer, sondern eine erneute Demütigung darstellten", hieß es in einer Pressemitteilung der Erzgebirgsstadt. Angst vor rechtsextremistischen Aktionen gegen die Familie gab es auch. "Nennen sie bloß nicht den Namen der Familie", bittet Gabriele Lorenz, städtische Sachgebietsleiterin für Kultur in Annaberg-Buchholz auf Nachfrage von heute.de.

Die erste derartige Gedenkaktion konnte in der 22.000-Einwohner-Stadt nicht wie geplant stattfinden. Generell sei die Stadt aber nicht gegen Stolpersteine. Wenn es klappt, sagt Lorenz, sollen noch in diesem Jahr die ersten Messingtafeln mit dem Stolpereffekt installiert werden - auf städtischem Boden vor dem Erzgebirgsmuseum. Vor Wohnhäusern aber, fügt sie hinzu, "bitten wir die Hausbesitzer um ihr Einverständnis."

Erzählt viel über unsere heutige Zeit

Auf das verstärkte Wohlwollen privater Grundstücksbesitzer hofft nun die Initiative Stolpersteine für München e.V. "Wir brauchen die Politik in München nicht mehr. Wir brauchen nur die Eigentümer", sagt Terry Swartzberg. Der amerikanische Journalist jüdischen Glaubens kämpft seit Jahren gegen das städtische Verbot. Das koste zu viel Kraft, meint er, und bringe zu wenig.

Ein Recht auf ein individuelles Gedenken verweigere die Millionenstadt ihren Bürgern. Swartzberg und seine Mitstreiter haben deshalb 31 Stolpersteine auf privaten Grundstücken verlegt. In einem Keller lagern weitere 260, die auch noch in München ihren Platz finden sollen. Mehr als 100.000 Unterschriften hatte der Verein für die Aufhebung des Verbots gesammelt. Geändert hat das nichts.

An diesem Sonntag ist es nun der wohl letzte Kraftakt des 93-jährigen Peter Jordan zur öffentlichen Erinnerung an das Leben seiner Eltern im gutsituierten München-Bogenhausen. Er habe das Gefühl, meint Jordan, es seinen Eltern schuldig zu sein. Vor 75 Jahren wurden die Eltern aus dem 3. Stock verschleppt und getötet - zwei von 7.000 Opfern in der bayerischen Metropole. "Kommen Sie mit Blumen und Kerzen", heißt es in der Einladung. Zahlreiche Prominente wie Doris Dörrie und Amelie Fried haben sich angekündigt, sie wollen dem alten Mann beistehen. "Meine Gegenwart", sagt er, "kann manche Leute vielleicht beeinflussen." Sein Herzenswunsch: "Die Stolpersteine sollen in der Öffentlichkeit, auf dem Fußweg sein."

"Stolpersteine" im Museum

Die Messingtafeln für Paula und Siegfried Jordan werden heute vermutlich nur symbolisch vor dem früheren Wohnhaus niedergelegt. Einen festen Platz haben sie dort bislang nicht finden können; auf dem öffentlichen Gehweg sind sie nicht erlaubt, auf dem Grundstück nicht gewollt - der Hausbesitzer hat auf die Bitte erst gar nicht reagiert.

Auch das erzählt viel über unsere heutige Zeit. Die nicht gewünschten Tafeln für zwei Holocaust-Opfer gehören längst zur Zeitgeschichte. In der nächsten Woche werden die Stolpersteine wieder im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn zu sehen sein. Und zwar genau so, wie sie vor 13 Jahren in München aus dem Boden gerissen wurden.