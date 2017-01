Die Gründe für einen radikalen Neustart im Leben sehr verschieden. Aber eines verbindet alle, die sich für ihre persönliche „Stunde Null“ entscheiden: das Gefühl, dass alles besser ist als das bisherige, alte Leben. So erging es auch zwei syrischen Flüchtlingen. Sie haben den Neustart in Deutschland gewagt.

Sie suchen Schutz vor Folter, Krieg und Tod - und drohen auf dem Weg nach oder durch Europa zu erfrieren oder zu ertrinken. Menschenrechts-Experte Michalski hofft im heute.de-Interview vor allem, dass die EU-Innenminister bei ihrem morgigen Treffen auch "die Menschenrechte im Kopf haben". Doch auch er sagt, die EU dürfe "nicht jeden reinlassen".

: Herr Michalski, in welchem Zustand befindet sich die EU-Flüchtlingspolitik?

: Die EU-Flüchtlingspolitik liegt im Koma. Es passiert nichts und es entwickelt sich nichts. Man verlässt sich darauf, dass die Grenze zu Mazedonien - und damit die Balkanroute - dicht ist. Damit soll verhindert werden, dass Flüchtlinge nach Zentraleuropa kommen. Hundertprozentig dicht allerdings sind die Grenzen nie, aber der massive Zufluss ist gestoppt. Gleichzeitig wird zwischen der Türkei und Syrien eine Mauer gebaut, teils mit Selbstschussanlagen. Wir haben auch schon nachgewiesen, dass türkische Grenzer auf Syrer schießen. Der Weg von Syrien nach Europa ist weitgehend abgeschnitten. Darauf basiert die derzeitige europäische Flüchtlingspolitik.

Wenzel Michalski... ...ist Deutschland-Direktor bei der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW). Er reist regelmäßig auf die griechischen Inseln und in italienische Auffangzentren, um vor Ort die Situation von Flüchtlingen und Migranten zu dokumentieren. Die Organisation tritt dafür ein, Asylsuchenden sichere Wege in die EU zu eröffnen, um Schleppern das Handwerk zu legen und Schutzbedürftigen die lebensgefährliche Fahrt über das Mittelmeer zu ersparen.

: Die Innenminister werden am Donnerstag auf Malta unter anderem einen dauerhaften Verteilmechanismus für Flüchtlinge in der EU diskutieren. Was passiert, wenn nicht bald eine Einigung gefunden wird?: Dann bleibt zunächst einmal alles so, wie es ist: Die Grenzen sind dicht, Schutzbedürftige können keine Gebrauch machen von ihrem Recht, in Europa Asyl zu beantragen. Trotzdem kommen ja weiter Flüchtlinge. Das sind momentan nur noch Tausende statt Hunderttausende, aber Sie können die zentrale Mittelmeer-Route gar nicht dicht machen. Das heißt: Wenn sich bei der Verteilung von Flüchtlingen in Europa nichts verändert, werden die Leute weiter in den Erstaufnahmeländern festsitzen.

: Beispielsweise in Griechenland...

: Wir sehen das derzeit in Griechenland. Da wird noch immer darüber diskutiert, ob ein Teil der Flüchtlinge umgesiedelt wird, in EU-Staaten, die sie aufnehmen wollen. Doch niemand möchte die Akteure zwingen. Da will die EU offensichtlich die Einheit der Union nicht aufs Spiel setzen. Das ist ein langwieriges Schachspiel und in der Zwischenzeit leiden die Flüchtlinge auf den Inseln unter erbärmlichen Bedingungen. Auch auf dem Festland sind die Zustände übrigens grausig: Die Unterkünfte sind schlecht, nicht winterfest - sie entsprechen nicht dem internationalen Standard.

: Manche in der EU schlagen vor, Flüchtlinge noch vor dem Erreichen der EU-Außengrenzen in Camps zu registrieren und Asylverfahren dort durchzuführen. Was sagen Sie dazu?: Das ist eine unausgegorene Idee, die ja erst neulich wieder der österreichische Außenminister Sebastian Kurz laut geäußert hat. Er sieht die australischen Flüchtlingscamps auf vorgelagerten Inseln als Vorbild. Genau davon hat sich Human Rights Watch ein ziemlich genaues Bild gemacht. Wir haben die Situation auf Nauru und Manus-Island dokumentiert. Wenn man sich das anschaut, muss man sagen: Das ist unmenschlich. Kein Platz, keine Jobaussichten, keine Schulbildung. Die Leute fühlen sich wie eingesperrt, sie haben keinerlei Perspektive. Dann gibt es noch den Karthoum-Prozess, der die Errichtung von Lagern in Ägypten, Libyen und Sudan ins Auge fasst. Ich frage mich, ob den Beteiligten klar ist, wie die Menschenrechtslage in den entsprechenden Ländern ist.

: Ein anderer Vorschlag sind Vereinbarungen nach dem Vorbild des EU-Türkei-Abkommens mit Ländern wie Ägypten oder Libyen. Was halten Sie davon?: In jedem Land ist die Situation anders. Der EU-Türkei-Deal funktioniert ja auch nicht wirklich. Es funktionieren ja nur die geschlossenen Grenzen. Über die legalen und sicheren Wege, die mal angedacht waren, läuft nichts. Und Ägypten ist eine richtig schlimme Diktatur. Da kann das EU-Türkei-Abkommen keine Blaupause sein. Von Libyen ganz zu schweigen, von dort droht uns im Zweifelsfall eher eine ganz eigene Flüchtlingswelle, wenn sich die Lage nicht stabilisiert.

: ...aber irgendwann muss Europa doch auch den Zuzug begrenzen, oder?

: Ich will hier mal betonen: Der Schutz der Außengrenzen ist ein berechtigtes Anliegen. Es muss auch nicht jeder aufgenommen werden, der bei uns an die Tür klopft. Es gibt ein klares Flüchtlingsrecht, das besagt, dass Migranten, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen, auch wieder zurückgeschickt werden. Voraussetzung ist allerdings ein faires Verfahren. Und Menschen dürfen nicht zurückgeschickt werden in ein Land, in dem ihr Leben bedroht ist. Das ist momentan vor allem im Fall Afghanistan problematisch. Wir plädieren dafür, dass die Bundesregierung hier von weiteren Rückführungen absieht. Es gibt viele Gefahren, denen die Menschen dort ausgesetzt sind.

: Eines der neuen Konzepte der EU heißt "Migrationspartnerschaften". Durch enge Zusammenarbeit und großzügige finanzielle Unterstützung sollen sich Herkunfts- und Transitländer so positiv entwickeln, dass die Menschen in ihrer Heimat oder in benachbarten Regionen bleiben. Ist das ein Konzept mit Zukunft?

: Wenn die Migrationspartnerschaften den Menschenrechtsbedingungen standhalten, ist das ein gutes Konzept. Kein Mensch will fliehen. Wenn die Sicherheitslage und die wirtschaftlichen Bedingungen es zulassen, bleiben die Menschen da, wo sie herkommen. Dabei muss allerdings die Zusammenarbeit mit Unterdrückerstaaten ausgeschlossen sein. Sonst würde Europa dazu beitragen, dass Menschen aus Unterdrückerstaaten nicht mehr fliehen können. Jeder Mensch, der schutzbedürftig ist, hat das Recht zu fliehen.

: Wie viel Zeit hat die EU noch, um eine gute Lösung der Flüchtlingskrise herbeizuführen?: Die Zeit ist schon lange abgelaufen. Das hätte ja alles nicht sein müssen. Wenn wir von vornherein Jordanien, Libanon und der Türkei mehr dabei geholfen hätten, den Flüchtlingsansturm aus Syrien zu bewältigen, hätten wir jetzt nicht so viele Flüchtlinge. Die Sache ist doch die: Solange es Menschenrechtsverbrechen und wirtschaftliche Ungleichheit gibt, werden die Leute dorthin wollen, wo sie glauben, dass es ihnen besser geht.

: Wenn Sie den Innenministern etwas mit auf den Weg geben könnten, was wäre das?: Dass sie sich auf ihre menschenrechtlichen Verpflichtung besinnen und entsprechend handeln. Das heißt, dass sie das Asylrecht ernst nehmen. Natürlich bin ich dafür, dass man verhindert, dass Leute kommen, allerdings immer nach menschenrechtlichen Gesichtspunkten. Und das lässt sich auch beschränken. Es liegt an der Diplomatie der Staaten, dafür zu sorgen, dass die Staaten, aus denen die Menschen zu uns kommen, ihre verbrecherische Politik ändern, damit die Leute nicht mehr fliehen müssen. Aber da sind wir leider immer noch zu schwach.