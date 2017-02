Spielplätze in Trümmern, Arbeitsunfähigkeit und enormer Preisanstieg – Alltagsprobleme in Aleppo. Die tägliche Angst vor weiteren Luftangriffen lässt wenig Hoffnung zu.

Chlorgas darf in Kriegen nicht eingesetzt werden. Das hat auch Syrien unterschrieben. Doch nun wirft die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch der Assad-Regierung vor, bei der Schlacht um Aleppo Ende 2016 mehrfach Giftgas-Bomben abgeworfen zu haben. Das sei Teil der militärischen Strategie gewesen.

Die regierungstreuen Truppen in Syrien setzten laut einem Bericht von Human Rights Watch (HRW) in der Endphase der Schlacht um Aleppo mehrmals gezielt Giftgas ein. Zwischen dem 17. November und dem 13. Dezember hätten Armeehubschrauber mindestens achtmal Giftgasangriffe in Aleppo verübt und dabei neun Menschen getötet und etwa 200 weitere verletzt, heißt es in dem am Montag in New York vorgestellten Bericht.

Augenzeugen befragt, Videos und Fotos gesichtet

Zu den Todesopfern der Giftgasangriffe zählen dem Bericht zufolge vier Kinder. Sie seien am 20. November mit zwei weiteren Familienmitgliedern getötet worden, als ein Giftgasangriff auf das Viertel Sachur verübt wurde. Human Rights Watch verwies auf ein Video der Nachrichtenagentur Schabha, das die leblosen Körper von vier Kindern zeigt.

Für ihren Bericht hatte die Menschenrechtsgruppe Augenzeugen befragt, Videos gesichtet und Fotos gesammelt. Daraus gehe hervor, dass die regierungstreuen Truppen Chlorgas-Bomben abgeworfen hätten. Die Angriffe richteten sich demnach gegen einen Spielplatz, Krankenhäuser, Wohngegenden und einzelne Häuser. Zahlreiche Menschen hätten in der Folge unter Atembeschwerden gelitten, sich übergeben oder das Bewusstsein verloren. Kinder litten besonders stark unter dem Giftgas, hob HRW hervor.

"Chlorgas-Attacken mit Gesamtstrategie abgestimmt"

Dem Bericht zufolge fanden die Giftgasangriffe in Gebieten statt, für deren Eroberung regierungstreue Soldaten bereit standen. "Die Muster der Chlorgas-Attacken zeigen, dass sie mit der Gesamtstrategie des Militärs zur Rückeroberung von Aleppo abgestimmt und nicht das Werk einiger schurkischer Elemente waren", erklärte der stellvertretende HRW-Direktor für Kriseneinsätze, Ole Solvang.

Der Bericht hob hervor, dass die Zahl der Giftgasangriffe noch höher gewesen sein könnte. Journalisten, medizinisches Personal und andere glaubwürdige Quellen hätten über zwölf Angriffe berichtet.

Unterstützt durch Russland hatte die syrische Armee im November eine Offensive gestartet, um den seit Jahren von Rebellen kontrollierten Ostteil von Aleppo zurückzuerobern. Am 22. Dezember verkündete die syrische Führung, dass sie die volle Kontrolle über die nordsyrische Großstadt zurückerlangt habe.

Kein Hinweis auf russische Beteiligung

Laut Human Rights Watch gibt es keinen Hinweis auf eine Beteiligung Russlands an den Chlorgas-Angriffen. "Was wir wissen, ist, dass Russland ein enger militärischer Verbündeter der syrischen Regierung ist", sagte der Leiter des HRW-Büros bei den Vereinten Nationen, Louis Charbonneau, bei einer Pressekonferenz in New York. "Sie hätten zumindest Maßnahmen ergreifen müssen um sicherzustellen, dass diese Waffen nicht verwendet werden."

Der militärische Einsatz von Chlorgas ist gemäß der Chemiewaffen-Konvention verboten, der Syrien 2013 auf Druck von Russland beigetreten war. Human Rights Watch forderte den UN-Sicherheitsrat auf, als Konsequenz aus den mutmaßlichen Giftgasangriffen Sanktionen gegen führende Mitglieder des syrischen Militärkommandos zu verhängen. Dies dürfte aber am Widerstand der Vetomacht Russland scheitern.