Der Aufstieg der Populisten stellt aus Sicht von Human Rights Watch (HRW) eine "akute Bedrohung" der Grundrechte dar und könnte in die Tyrannei führen. Autokraten auf der ganzen Welt fühlten sich derzeit zu Menschenrechtsverletzungen geradezu ermutigt, heißt es im "World Report 2017".

Unter anderem durch den Sieg Donald Trumps bei den Präsidentschaftswahlen in den USA sei "das Menschenrechtssystem der Nachkriegszeit akut bedroht", erklärte die Organisation bei der Vorstellung des Berichts in Washington. Dasselbe gelte mit Blick auf den wachsenden Einfluss von Parteien in Europa, die universelle Rechte ablehnen.

"Mit Rassismus, Fremdenhass und Sexismus an die Macht"

HRW-Geschäftsführer Kenneth Roth betonte, eine neue Generation autoritärer Populisten versuche, den Menschenrechtsschutz zu untergraben. Rechtsnormen würden nicht mehr als unentbehrliche Grenzen für die Vollmachten des Staates anerkannt, sondern wie ein Hindernis für den Mehrheitswillen behandelt.

"Der Aufstieg des Populismus bedroht die Menschenrechte im Innersten", warnte Roth. "Trump und verschiedene Politiker in Europa versuchen mit Rassismus, Fremdenhass und Frauenfeindlichkeit an die Macht zu kommen. Sie alle behaupten, die Öffentlichkeit akzeptiere Menschenrechtsverletzungen als angebliche Notwendigkeit, wenn dadurch Arbeitsplätze gesichert, kulturelle Veränderungen verhindert oder Terroranschläge gestoppt werden." Roth folgerte: "Diese Geringschätzung der Menschenrechte kann mit großer Wahrscheinlichkeit in die Tyrannei führen."

Machtfülle statt Rechtsstaatlichkeit

In Russland, der Türkei, auf den Philippinen und in China setzten autokratische Staatschefs ihre eigene Machtfülle an die Stelle von Rechtsstaatlichkeit und Rechenschaftspflicht, heißt es in dem 687-seitigen HRW-Bericht weiter. Diese Entwicklungen würden "durch Propagandaoperationen unterstützt, durch die Rechtsnormen verunglimpft und sachliche Analysen geschmäht" werden. "Sie sind ein direkter Angriff auf die Gesetze und Institutionen, die Würde, Toleranz und Gleichheit fördern sollen."

Menschenrechtler seien zunehmend gefordert, diejenigen zu enttarnen, die Menschenrechtsverletzungen erst möglich machten, etwa Waffenlieferanten. "Wir müssen diejenigen zur Verantwortung ziehen, auf deren Schultern die Schamlosen stehen", heißt es in dem Bericht.

Der "World Report" erscheint in diesem Jahr zum 27. Mal. Darin fasst Human Rights Watch die wichtigsten Menschenrechtsentwicklungen in mehr als 90 Ländern weltweit zusammen.