Die Polizei hat Bilder eines Verdächtigen veröffentlicht, der vergiftete Lebensmittel in Umlauf gebracht hat und nun versucht, Handelskonzerne zu erpressen - ZDF-Reporterin Hilke Petersen mit ersten Informationen.

In ganz Deutschland fahnden Ermittler nach einem Erpresser, der damit droht, Lebensmittel zu vergiften. Betroffen sind mehrere Handelskonzerne. Laut Behörden fordert er einen zweistelligen Millionenbetrag.

In Friedrichshafen am Bodensee wurde vergiftete Babynahrung in einem Supermarkt gefunden. Nun droht der unbekannte Erpresser mit weiteren Taten, sollten deutsche Supermarktketten nicht 10 Millionen Euro zahlen.

"Wir können nicht ausschließen, dass der Erpresser am Wochenende wieder vergiftete Lebensmittel in Supermärkte stellt", sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz Jens Purath.

Hunderte Anrufe und zahlreiche E-Mails sind eingegangen - die Ermittler arbeiten auf Hochtouren, um den mutmaßlichen Lebensmittel-Erpresser zu finden. Es sei nicht auszuschließen, dass er auch am Wochenende vergiftete Lebensmittel ausbringe, sagt ein Polizeisprecher dem ZDF.

Dies sei der Grund gewesen, weshalb die Polizei das Thema publik gemacht habe, sagt Jens Purath von der Polizei Konstanz im ZDF-Morgenmagazin. Man wolle die Menschen warnen, sensibilisieren und gleichzeitig den Fahndungsdruck erhöhen.

Bis Freitagmorgen seien über 650 Anrufe und rund 60 E-Mails bei der Polizei eingegangen. Unter den Anrufern seien viele besorgte Bürger. "Es gibt aber auch über 100 Hinweise zu dem mutmaßlichen Giftausbringer, die jetzt von der Sonderkommission bearbeitet werden müssen", erklärt Purath.

SoKo "Apfel" mit Hunderten Ermittlern

Um den Fall zu klären, wurde die Sonderkommission "Apfel" mit etwa 220 Ermittlern gegründet. Eine internationale Fahndung nach dem oder den Erpressern, vor allem auch in Österreich und der Schweiz, läuft.

"Wir können nicht ausschließen, dass auch international vergiftete Lebensmittel ausgebracht werden", sagt Purath. Im Moment konzentrierten sich die Ermittlungen auf den süddeutschen Raum und das benachbarte Ausland.

Purath betont, man wolle nach wie vor keine Panik und Hysterie schüren. "Aber wir weisen darauf hin, vorsichtig zu sein beim Kauf von Lebensmitteln." Man solle darauf achten, dass Verpackungen unversehrt sind, dass beispielsweise beim Öffnen von Gläsern das Klacken zu hören ist.

Erpresser fordert zweistelligen Millionenbetrag

Mitte September waren fünf vergiftete Gläschen mit Babynahrung in Friedrichshafen am Bodensee entdeckt worden. Ein Unbekannter hatte mit der Manipulation weiterer Produkte in deutschen Supermärkten und Drogerien gedroht, um eine zweistellige Millionensumme zu erpressen.

Kontakt für Hinweise Die Polizei in Konstanz bittet um Unterstützung. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0 75 31 - 9 95 34 34 entgegen.

Das Erpresserschreiben richtete sich an mehrere Adressaten - einschließlich der Polizei. Darin drohte der Unbekannte: Falls seine Geldforderung nicht erfüllt werde, werde er in Lebensmittel- und Drogeriemärkten im In- und Ausland Produkte deponieren, die eine giftige Substanz enthalten. Den Ermittlern zufolge hat der Erpresser bereits einen Ort für eine Geldübergabe genannt - außerhalb der Bodenseeregion. Konkretere Angaben machte die Polizei nicht.