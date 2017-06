Mehr als 23 Millionen Menschen sind in Afrika von einer Hungersnot bedroht. Besonders dramatisch ist die Lage im Südsudan und in Kenia, Somalia sowie in Äthiopien. Bundespräsident Steinmeier und die „Aktion Deutschland Hilft“ bitten dringend um Spenden.

Eine dramatische Hungersnot in Teilen Afrikas - davor hatten die Vereinten Nationen schon vor Monaten gewarnt. Von Nigeria im Westen bis Somalia im Osten und auch im Jemen droht ein Massensterben. Doch was bisher getan wurde, reicht nicht aus. Bundespräsident Steinmeier ruft zu Spenden auf.

Afrika

ZITAT „ Es ist ein Skandal, dass im 21. Jahrhundert in unserer Welt noch Kinder den Hungertod fürchten müssen ” Christian Schneider, Unicef Köln

Ein Bündnis von mehr als 20 Hilfsorganisationen hat die Deutschen zu Spenden für die Opfer der dramatischen Hungerkatastrophe in Ostafrika und im Jemen aufgerufen. Vor dem Brandenburger Tor in Berlin hielten Vertreter des Bündnisses "Gemeinsam für" am Freitag eine Mahnwache ab. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterstützte den Spendenappell: "Ohne unsere Hilfe werden noch mehr Frauen, Männer und Kinder verhungern", erklärte er.

Mehr als 23 Millionen Menschen im Nordosten Nigerias, im Südsudan, in Somalia, Äthiopien, Kenia und im Jemen sind vom Hungertod bedroht. Die Vereinten Nationen warnen vor einem "Massensterben". In der Region herrscht die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten. Außerdem liegt die Landwirtschaft in einigen Gebieten wegen gewaltsamer Konflikte brach. "Ich bin froh, dass zahlreiche deutsche Organisationen Hilfe leisten - teilweise unter schwierigsten Bedingungen", erklärte Steinmeier. Auch der Staat habe seine Unterstützung bereits erhöht, doch die Bemühungen reichten nicht aus. "Ich bitte Sie: Helfen Sie mit Ihrer Spende", sagte er an die Bundesbürger gerichtet.

"Alle Kinder in Not erreichen, bevor es für sie zu spät ist"

Afrika

"Es ist ein Skandal, dass im 21. Jahrhundert in unserer Welt noch Kinder den Hungertod fürchten müssen", sagte der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider, am Freitag. "Wir müssen so schnell wie möglich alle Kinder in Not erreichen, bevor es für sie zu spät ist." Nach neuesten Schätzungen von Unicef werden rund zwei Millionen Kinder am Horn von, im Südsudan, in der Tschadsee-Region und im Jemen bis Ende des Jahres lebensbedrohlich mangelernährt sein.

Links Spendenaufruf für Afrika

Die Ursachen für die aktuellen Hungerkrisen seien sehr komplex. Eine Kombination aus Konflikten, Vertreibung, langen Dürreperioden und hohen Preisen für Lebensmittel habe dazu geführt, dass Wasser und Nahrung knapp seien. Krankheiten wie Cholera und Masern sorgten auch hier bei Kinder für zusätzliche Gefahr. So sind laut Unicef aufgrund der Bürgerkriege im Südsudan über eine Million Kinder auf der Flucht.

Auch noch Cholera- und Masern-Epidemie

Im Jemen verschärfe die Cholera-Epidemie die Situation der Kinder. Fast eine halbe Million Kinder litten unter schwerer Mangelernährung und seien damit unmittelbar vom Tod bedroht. Auch in Somalia sei eine Cholera- und Masern-Epidemie ausgebrochen. DRK-Präsident Rudolf Seiters erklärte in Berlin, die Zahl der Cholera-Erkrankungen im Jemen steige täglich. "Das Gesundheitssystem ist durch die anhaltende Gewalt und fehlenden Zugangsmöglichkeiten für Helfer extrem geschwächt, viele Krankenhäuser sind durch Luftangriffe zerstört." Hinzu komme, dass es in vielen großen Städten keine funktionierende Trinkwasserversorgung mehr gebe. "Die bisherige Hilfe reicht bei weitem nicht aus", so Seiters.