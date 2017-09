Hurrikan Irma dreht sich an Florida heran, er wird die Westküste wohl hart treffen, soll sich mit 290 Stundenkilometer nähern. Es werden 4 Meter hohe Wellen erwartet. Auf seiner Spur hinterließ er auch auf Kuba an der Nordküste Überflutungen.

Mit gewaltiger Zerstörungskraft ist Hurrikan "Irma" über den Süden Floridas hinweggezogen. Dabei richtete er schwere Schäden an. Zehntausende Menschen harren in Notunterkünften aus.

Mit voller Wucht ist Hurrikan "Irma" auf Florida getroffen. Mit extrem starken Windböen und Regenfällen zieht er die Westküste hinauf. Hunderttausende Haushalte sind ohne Strom, Sturmfluten drohen. US-Präsident Trump hat den Weg frei gemacht für Katastrophenhilfe.

Mit gewaltiger Zerstörungskraft ist "Irma" auf Florida getroffen. Der Hurrikan zog am Sonntagmorgen (Ortszeit) zunächst mit extrem starken Böen und schweren Regenfällen über die vorgelagerte Inselgruppe Florida Keys hinweg und traf dann etwas weiter nördlich an der Westküste des US-Bundesstaates erneut auf Land, wie der US-Wetterdienst mitteilte.

Schwerste Schäden drohten fast im gesamten Bundesstaat. US-Präsident Donald Trump machte inzwischen den Weg frei für Bundeshilfen. Damit können Betroffene Zuschüsse bekommen, für Hausreparaturen oder für vorübergehende Unterkünfte. Trump erklärte, möglichst bald nach Florida reisen zu wollen, um sich ein Bild von den Schäden zu machen.

Überschwemmungen in Miami

Der Sturm brachte an beiden Küsten weitreichende Überflutungen, so zeigten Fernsehbilder beispielsweise Überschwemmungen in der Innenstadt von Miami. Durch den Hurrikan haben rund 2,5 Millionen Haushalte und Unternehmen in Florida keinen Strom mehr. Der größte Versorger des Bundesstaates, FPL, erklärte, es kämen demnächst durch weitere Schäden wohl noch Millionen weiterer Haushalte hinzu. Es werde Wochen dauern, bis die Versorgung wieder hergestellt sei. Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) wurde Irma zwar von der zweithöchsten Kategorie 4 zunächst auf Kategorie 3 und dann auf Kategorie 2 herabgestuft, an Gefährlichkeit büßte der Sturm aber nichts ein.

Hotline für Betroffene Das Auswärtige Amt in Berlin hat eine Notfallnummer für Anrufer aus Deutschland eingerichtet: 0 30 /50 00 30 00. Anrufer aus den USA können sich an die Botschaft in Washington wenden: 0 01/ 2 022 98 40 00. Dort wurde ein Krisenstab eingerichtet, in Atlanta kümmert sich laut AA ein regionales Team um die Belange von Bundesbürgern.

Am Morgen gegen 9.00 Uhr Ortszeit hatte "Irmas" Auge mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern die Inselkette Florida Keys erreicht. Dort hieß es vielerorts "Land unter". Später am Tag entwickelten sich an der Ostküste allein binnen einer Stunde sechs Tornados, wie der nationale Wetterdienst berichtete. Mit weiteren Wirbelstürmen müsse gerechnet werden. In Miami brachen mindestens zwei große Baukräne im Sturm zusammen, meldete der "Miami Herald". Wie der Sender ABC in Florida berichtete, starben am Sonntagmorgen (Ortszeit) drei Menschen bei vom Wetter mitverursachten Verkehrsunfällen.

Nach jüngsten Prognosen sollte der Hurrikan weiter westlich vor der Küste Floridas nordwärts ziehen, allerdings nicht so weit westlich wie zuletzt angenommen. So stieß das Auge des Sturms am Sonntagnachmittag (Ortszeit) südlich der Stadt Naples aufs Festland. Und wenn sich der Kurs des Hurrikan-Kerns nur wenige Meilen ändert, zieht das große Konsequenzen für umliegende Ortschaften nach sich.

Meteorologen: Das "Schlimmste" kommt noch

Das Problem: "Irma" ist breiter als die Halbinsel Florida. Abgesehen von heftigem Regen führte das gigantische Wettersystem so zu einer kuriosen Situation: Auf seiner "rechten" Seite, also an der Ostküste, sorgte der riesengroße Wirbel für erste Überflutungen, so in Miami. Auf Bildern und Videos war zu sehen, wie sich Wassermassen durch die Innenstadt Miamis wälzen. An seiner "linken" Seite drückte der Wirbelsturm das Wasser zunächst von der Westküste weg. Bilder zeigten leere Hafenbecken; andernorts hatte sich das Wasser meterweit von der Strandpromenade entfernt.