Özden Terli, Diplometeorologe in der ZDF-Wetterredaktion, erläutert, was diesen Hurrikan so gefährlich macht: "Die Gefahr ist hauptsächlich der Regen, besser gesagt die riesigen Wassermassen. Es werden lokal über 900 Liter auf den Quadratmeter innerhalb von fünf Tagen erwartet. Das ist insofern gefährlich, da weder Infrastruktur, also Kanalisation, oder andere natürliche Abflüsse in so kurzer Zeit diese Wassermassen ableiten können. Zum Vergleich der Regenmenge: Eine der Städte, die im Einflussbereich von Hurrikan "Harvey" liegt, ist Corpus Christi: Knapp 790 Liter fallen dort jährlich auf den Quadratmeter. Man stelle sich vor, der Regen, der in einem Jahr fällt, kommt in fünf Tagen herunter!

An der Küste wiederum werden drei bis vier Meter hohe Wellen erwartet. Der Sturm bewegt sich in den nächsten Tagen äußerst langsam entlang der Küste, ist zeitweise sogar stationär und hat viel Zeit enorme Regenmengen zu produzieren und abzuladen. Bis Mittwoch zieht "Harvey" erneut an die Küste, trifft sogar vorübergehend auf den Golf von Mexiko und saugt sich erneut mit Energie voll. Mittwoch wird dann ein zweiter Landgang erwartet. Das Wasser ist heiß, die Temperatur beträgt 31 Grad. 27 Grad reichen aus, um einen Hurrikan zu "füttern" und wachsen zu lassen, es ist also mehr Wärmeenergie und Wasser da, um eine Katastrophe herbeizuführen."

