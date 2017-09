Vor genau einer Woche traf Tropensturm Harvey in Texas auf Land. Während Orte an der Grenze zu Louisiana immer noch mit Wassermassen zu kämpfen haben, beginnt in anderen Teilen Texas das Aufräumen.

In der Karibik hinterlässt Hurrikan Irma eine Spur der Verwüstung. Die Zahl der Todesopfer ist auf mindestens zehn gestiegen. Die Vereinten Nationen schätzen, in den kommenden Tagen könnten 37 Millionen Menschen von Irma betroffen sein.

Der Wirbelsturm hatte am Mittwoch die Insel Barbuda erreicht. Rund anderthalb Stunden verweilte das Auge des als "potenziell katastrophal" eingestuften Hurrikans über der beim internationalen Jet-Set beliebten Insel Saint-Barthélemy, dann zog der Sturm zu der zwischen Frankreich und den Niederlanden geteilten Insel Saint-Martin. Am Donnerstag könnte er den nördlichen Teil der Dominikanischen Republik und Haiti treffen.

Im Golf von Mexiko bildete sich indes ebenfalls ein Hurrikan. Die Regierung Mexikos richtete eine Beobachtungsstelle für den Sturm "Katia" vor der Küste des Staates Veracruz ein. "Katia" soll sich am Donnerstag in Richtung des Festlandes bewegen und erreichte eine Windgeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde. (Quelle: ap)

Neben Hurrikan "Irma" hat sich über dem Atlantik ein weiterer Sturm gebildet. "José" habe sich über dem offenen Ozean, weit entfernt von Land entwickelt und sei keine direkte Bedrohung für dieses, teilte US-Hurrikan-Zentrum am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die Meteorologen warnten jedoch, dass der Sturm seine Richtung ändern könnte. "José" habe Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde und gewinne schnell an Kraft hinzu.

Es ist der schwerste jemals in der Region registrierte Wirbelsturm: Mehr als 37 Millionen Menschen könnten von den Auswirkungen des Hurrikans "Irma" betroffen sein, schätzen die Vereinten Nationen. In der Karibik ist die Verwüstung schon jetzt beträchtlich. Die Zahl der Toten stieg auf zehn.

Andere Modelle lassen den Hurrikan über das Wasser nordwärts ziehen, was insofern schlecht wäre, da er sich in diesem Fall weniger abschwächt. Weiterhin würde der Sturm von feuchter und warmer Luft vom Atlantik gespeist werden. Das ist nun auch keine gute Ausgangssituation, da "Irma" Richtung South Carolina ziehen könnte und dort als Hurrikan der Kategorie 4 oder 3 anlanden könnte.

Miami bereitet sich auf "Irma" vor

In der Nacht bewegte sich das Auge des Sturms nördlich von Puerto Rico mit 26 Kilometern pro Stunde Richtung West-Nordwest. Auch in dem US-Außengebiet war die Lage dramatisch: Mehr als die Hälfte der rund drei Millionen Einwohner war ohne Strom. Flüsse traten über ihre Ufer, Bäume knickten um. Gouverneur Ricardo Rossello forderte die Nationalgarde an und ließ Notunterkünfte für rund 62.000 Menschen öffnen. US-Präsident Donald Trump hatte den Notstand für Puerto Rico, die Virgin Islands und Florida ausgerufen. Die Aussichten seien "nicht gut", sagte er.

Irma

Als immer wahrscheinlicher gilt, dass "" am Samstagabend (Ortszeit) auf den US-Staat Florida trifft. Im Bezirk um die Millionenstadt Miami ordneten die Behörden Zwangsevakuierungen gefährdeter Zonen an. Anwohner verbarrikadierten sich in ihren Häusern, Supermärkte wurden regelrecht leer gekauft, an Tankstellen bildeten sich lange Warteschlangen. Die Behörden gaben an Verteilzentren kostenlos Sandsäcke aus.

"Irma" stärker als "Harvey"

Noch bevor der Sturm mit einer Ausdehnung von der Größe Frankreichs auf Land traf, hatte ihn das Nationale Hurrikanzentrum der USA auf die höchste Kategorie 5 hochgestuft. "Irma" ist mit Spitzen-Windgeschwindigkeiten von 290 Kilometern pro Stunde noch stärker als "Harvey", der Ende August die US-Bundesstaaten Texas und Louisiana heimsuchte.

Irma

Mit "" ist die Gefahr aber nicht vorbei: Dahinter zog Hurrikan "José" auf die Kleinen Antillen zu. Hurrikan "Katia" im Golf von Mexiko erreichte am Mittwoch Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte. Die mexikanische Regierung gab eine Warnung heraus.