Porsche denkt über eine Rückkehr in die Formel 1 als Motorenlieferant nach. Der Sportwagenhersteller war in der Königsklasse zuletzt in den achtziger Jahren aktiv. "Die Formel 1 könnte für uns der richtige Platz sein", sagte Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei Porsche, dem Fachportal motorsport. com. Porsche arbeitete zuletzt in der sogenannten "Motorengruppe" mit, in der das neue Antriebsreglement der Formel 1 ab der Saison 2021 diskutiert wird. Zum Ende dieser Saison wird Porsche aus dem Langstreckensport aus- und 2019 als Werksteam in die Formel E einsteigen.