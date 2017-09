Während Wirbelsturm "Irma" abschwächt, haben die Hurrikans "Jose" und "Katia" in der Karibik an Kraft gewonnen. "Irma" sind bereits 19 Menschen zum Opfer gefallen. Der Sturm bewegt sich jetzt auf Kuba und Florida zu.

Was „Irma“ mit Windgeschwindigkeiten bis zu 300 km/h anrichten kann, wurde bereits in der Karibik deutlich, wo mindestens 21 Menschen starben. Nachdem Haiti noch glimpflich davon kam, bereitet sich Florida nun auf das Schlimmste vor.

Mit neuer Kraft hat sich Hurrikan "Irma" nun Kuba zugewendet. Der Wirbelsturm fegte über den Camagüey-Archipel im Norden. Dort und in Florida bringen sich Millionen Menschen in Sicherheit. "Das ist ein Sturm, der Sie töten wird, wenn Sie nicht aus dem Weg gehen", sagte ein Sprecher des US-Hurrikanzentrums.

Irma"

Das Zentrum von Hurrikanist über den zu Kuba gehörenden Camagüey-Archipel gezogen. Dies bestätigte das US-Hurrikanzentrum in Miami am Samstagmorgen (Ortszeit). Das Archipel liegt vor der Nordküste Kubas. Eine Wetterstation auf den Inseln maß Windgeschwindigkeiten von 200 Kilometern in der Stunde, bevor sie vom Hurrikan zerstört wurde, meldete die kubanische Wetterwarte.

Berichte aus Kuba fehlen noch

Die kubanische Regierung rief eine Hurrikan-Warnung für die Provinzen Matanzas, Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spiritus und Villa Clara aus. Berichte über Schäden oder Opfer lagen noch nicht vor. Das Staatsfernsehen zeigte Bilder von riesigen Wellen, die auf Dämme krachten und zusammengebrochenen Stromleitungen. Überschwemmungen gab es in Städten der östlichen Provinzen Guantanamo und Holguin. Auf der Insel waren nahezu eine Million Menschen in Sicherheit gebracht worden. An der Nordküste Kubas wurden zudem 10.000 ausländische Touristen in Sicherheit gebracht.

Irma

Unterdessen gewann "" zwischenzeitlich wieder an Stärke und zog als Hurrikan der höchsten Kategorie fünf in Richtung des US-Staates Florida, wurde dann aber wieder auf Stufe vier heruntergestuft.

Florida spürt bereits erste Auswirkungen

Nach Angaben der Wetterwarte auf Key West, dem südwestlichsten Teil der Inselkette der Florida Keys, waren dort am Samstagmorgen bereits die ersten Auswirkungen des Sturms spürbar. Es wurde damit gerechnet, dass der eigentliche Sturm am Sonntagmorgen die Urlaubsregion und am Nachmittag dann die Küste des US-Bundesstaats Florida erreichen wird. Dort wurden 5,6 Millionen Bewohner aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Das entspricht mehr als einem Viertel der Bewohner des Bundesstaates. Es sei die letzte gute Möglichkeit zur Flucht aus den Küstengebieten, warnte Floridas Gouverneur Rick Scott. Wer nicht gehe, müsse auf eigenes Risiko aus dem extrem gefährlichen Sturm herauskommen.

Das US-Hurrikanzentrum warnte, Bewohner sollten sich von augenscheinlichen Bewegungen des Wirbelsturms weg von der Ostküste nicht in die Irre führen lassen. "Das ist ein Sturm, der Sie töten wird, wenn Sie nicht aus dem Weg gehen", sagte der Sprecher des Zentrums, Dennis Feltgen. Das Auge des Hurrikans sei sehr groß und werde die gesamte Halbinsel Florida erfassen. "Jeder wird ihn spüren."

Miami könnte verschont werden

Irma

Den jüngsten Prognosen zufolge könnte das Zentrum von "" nach Nordwesten abschwenken, an der Westküste entlangziehen und damit die Metropolregion Miami vom Schlimmsten verschonen.