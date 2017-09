Hurrikan-Jäger der US-Luftwaffe fliegen mitten in Wirbelstürme hinein, um Daten zu sammeln - so auch in "Irmas" Auge. Das US-Hurrikan-Zentrum NOAA hat Videomaterial des Fluges veröffentlicht. Sehen Sie die Aufnahmen hier unkommentiert.

Auf dem Weg Richtung Puerto Rico hat Hurrikan „Maria“ an Stärke gewonnen. Der Wirbelsturm bringt Windgeschwindigkeiten von bis zu 280 km/h mit sich. Die Regierung hat Notunterkünfte eingerichtet und die Menschen aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Die Karibik kommt nicht zur Ruhe. Hurrikan "Maria" hat Puerto Rico erreicht - mit Windgeschwindigkeit von bis zu 250 Kilometern pro Stunde. Überschwemmungen und Stromausfälle sind die Folge. Das US-Außengebiet trifft der Sturm mitten in einer Wirtschaftskrise.

Puerto Rico

Durch HurrikanMaria" ist das US-Außengebietvon einem der stärksten Stürme seiner Geschichte heimgesucht worden. Der Hurrikan der Kategorie vier traf am Mittwochmorgen (Ortszeit) in der Küstenstadt Yabucoa im Südosten der Insel auf Land. Im Anschluss riss er Dächer herunter und Türen aus ihren Angeln. Sendemasten stürzten um, vielerorts kam es zu Stromausfällen und Überschwemmungen. Die Zahl der Todesopfer des Sturms in der Karibik stieg auf neun. Das Zentrum von "Maria" befand sich am Mittwoch rund 40 Kilometer westlich der Hauptstadt San Juan, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte.

Schutz im Badezimmer

Puerto Rico

Puerto Rico

Der Sturm erreichte zu dem Zeitpunkt Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometern pro Stunde, die er auch in den folgenden 48 Stunden in etwa beibehalten sollte. Er bewegte sich mit 19 Kilometern pro Stunde Richtung Nordwesten. Bereits am Nachmittag sollten in der westlich vongelegenen Dominikanischen Republik erste stürmische Vorboten von "Maria" zu spüren sein. Aufsuchten die Menschen in Treppenhäusern und Badezimmern Schutz, während "Maria" langsam über die Insel hinwegrauschte. Knapp 90 Prozent aller Verbraucher standen ohne Strom da.

Puerto

Viele Straßen entwickelten sich zu Flüssen, in denen Dutzende halb versunkene Fahrzeuge zu sehen waren.Ricos Gouverneur Ricardo Rosselló forderte die Inselbewohner auf, nicht ihren Glauben zu verlieren. "Wir sind stärker als jeder Hurrikan", erklärte er. Gemeinsam werde man den Wiederaufbau schaffen. Er bat US-Präsident Donald Trump, die Insel zur Katastrophenzone zu erklären. Das würde den Weg für Hilfen des Bundes frei machen.