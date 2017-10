von Christa Stipp, ZDF-Meteorologin

Temperaturen bis 26 Grad und Sonnenschein satt. Der Oktober dreht an diesem Wochenende und zum Beginn der nächsten Woche mächtig auf. Der ungewöhnliche Grund: Ein Hurrikan mit dem Namen Ophelia ist aktuell auf dem Atlantik unterwegs und bewegt sich langsam in Richtung Europa.

Einen Hurrikan verortet man allgemein wie selbstverständlich in die Karibik oder in die USA. Ophelia aber nimmt einen besonderen Weg. Es fing schon damit an, dass der tropische Wirbelsturm am Montag viel weiter nördlich als gewöhnlich auf dem zentralen Atlantik entstand. Dadurch gelangte er nicht in die östlichen Höhenwinde, die einen solchen Sturm normalerweise in Richtung Nordamerika tragen. Ophelia schlug stattdessen unter Verstärkung zu einem Hurrikan der Kategorie 3 einen Weg in Richtung der Azoren ein. Seit 1851 gab es nur elf Hurrikans, die in einem Umkreis von etwa 300 Kilometern um die Azoren auftraten.

Irland in Zugbahn

Bis Montag wird Ophelia auf offenem Wasser an der Westküste der Iberischen Insel entlang nach Norden ziehen. Auf ihrem Weg wird sie einen Übergang von einem Hurrikan (tropischer Wirbelsturm) zu einem außertropischen Tief durchlaufen. Das Brisante: Ophelias Winde behalten voraussichtlich trotzdem noch sehr lange Hurrikanstärke und nach aktuellen Modellrechnungen liegt Irland genau in ihrer Zugbahn. Am Montag könnte es die Insel schwer erwischen.

Extreme Winde über 120 Kilometer pro Stunde und Starkregen hätten unter anderem das Potential zu Stromausfällen, umstürzenden Bäumen und gefährlichem Seegang zu führen. Für Montag hat der irische Wetterdienst für einige Gebiete an der Westküste der Insel die höchste Warnstufe ausgerufen. Der Rest des Landes wird ebenfalls zu Vorbereitungen aufgerufen.

Bei uns wird es sommerlich

Gleichzeitig aber sorgt Ophelia für sommerliche Verhältnisse auf dem mitteleuropäischen Festland. Sie verstärkt die Warmluftzufuhr aus dem Südwesten und stärkt das ausgedehnte Hoch Tanja über dem Mittelmeer. Das weitet sich morgen über ganz Mitteleuropa aus. Für Deutschland bedeutet das Temperaturen nahe 25 Grad und nach Nebelauflösung viel Sonnenschein. Damit wird es verbreitet für Oktober über 10 Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Ein Hurrikan also, der uns sommerliche Verhältnisse mitten im Herbst beschert - auch für Meteorologen kein alltägliches Ereignis.