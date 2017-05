Was bewegt die Menschen in Deutschland?

von Renate Wolter

Wie gerecht geht es zu in unserem Land? Können wir unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft bieten? Wie sicher fühlen wir uns? Wir haben Menschen in Deutschland besucht, nach Hoffnungen und Wünschen gefragt - ihre Antworten präsentieren wir von heute an auf wahlen.zdf.de.

Mit dabei ist etwa Laura Ernst aus München. Die junge Mutter wohnt mit Tochter Monalisa bei Freunden, weil sie keine bezahlbare Wohnung findet. Sie sagt: "Ich weiß nicht, wie es weitergeht." Oder Armin Eugler. Der Allgäuer Milchbauer betreibt seinen Hof in der vierten Generation. Er ist seine Berufung. Doch die Milchpreise fallen - ob der Sohn den Familienbetrieb einmal fortführen kann, ist völlig offen. Bernd Bergmann wohnt in Berlin-Fronau. Seine 92 Jahre alte Mutter wollte er nicht ins Heim geben: "Kleinigkeiten macht man immer schnell. Aber dauerhaft die Mama pflegen? Schaff ich nicht." Und so beschäftigt er Irena als Dienstleistungskraft - sie wohnt im Haus, hilft im Haushalt und begleitet zu Einkäufen oder dem Arzt.

Ein buntes Bild der Wähler und ihrer Wünsche

Menschen und ihre ganz individuellen Lebenssituationen - sie berühren immer auch politische Sachverhalte: Wohnungsnot, Zukunftschancen in der Landwirtschaft, Pflege im Alter, innere Sicherheit und vieles mehr. Bis zum Sommer entsteht so eine facettenreiche Gesamtschau der politischen Stimmung in der Bevölkerung. Dabei ist auch die ehrenamtliche Gemeinderätin zu erleben, die mit ihrer Partei hadert, ein Mittelständler verweist auf die Belastungen für die deutsche Wirtschaft, während ein reicher Bremer Bürger von seinem uneigennützigen Kulturprojekt berichtet.

Das ZDF bietet mit #ichbindeutschland ein informatives Online-Angebot: Es geht los mit einem guten Dutzend an Videos mit kurzen Wähler-Porträts, die sehr unterschiedliche Perspektiven auf Deutschland bieten - zu sehen ab sofort auf wahlen.zdf.de . Hinzu kommen bis zur Wahl hintergründige Fakten, Liveblogs, Check-Tools, eine Vielzahl weiterer Porträts und viele Dokumentation und Sondersendungen. Immer aktuell: Der Blick auf die Nachrichten der heute.de rund um die Bundestagswahl.

Crossmediale Inhalte online und im TV

Bereits zur US-Wahl im vergangenen Jahr hatte das ZDF mit dem crossmedialen Online-Projekt #wethepeople die polarisierenden Stimmungen in den Vereinigten Staaten eingefangen. Und so wie die #wethepeople-Video-Porträts damals Eingang in eine TV-Dokumentation fanden, werden auch Protagonisten aus #ichbindeutschland mit ihren Statements in ZDF-Sendungen zur Bundestagswahl vertreten sein oder live als Gäste in Talksendungen sitzen und ihre Fragen stellen.