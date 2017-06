Zum ersten Mal in Deutschland wurden zwei Raser zu lebenslanger Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Das illegale Autorennen hatte am Berliner Ku’damm stattgefunden und einen Menschen das Leben gekostet. Die Verteidigung kündigte Revision an.

Die junge Frau auf dem Rad hatte keine Chance, als ein Auto in Köln sie erfasste. Die Richter waren überzeugt: Es war ein illegales Autorennen. Doch die vergleichsweise milden Strafen für die Raser beschäftigen nun noch einmal den Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Die obersten Strafrichter prüfen ein Urteil des Landgerichts Köln, das im April 2016 zwei junge Raser wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen verurteilte hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen das Urteil Revision eingelegt - sie fordert eine härtere Strafe. Auch die Angeklagten hatten Revision eingelegt, sie wehren sich gegen ihre Verurteilung. (AZ: 4 StR 415/16)

Ein Fahrer verlor Kontrolle über Auto

Dem Urteil des Landgerichts zufolge waren die zur Tatzeit 21 und 22 Jahre alten Männer in ihren getunten Autos mit hohem Tempo hintereinander her gerast. In einer Kurve verlor der ältere Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug schleuderte mit großer Wucht gegen eine 19 Jahre alte Radfahrerin. Die Studentin starb wenige Tage später an ihren schweren Verletzungen. Nach Feststellung des Gerichts hatten die beiden Männer sich ein Rennen geliefert. Dieses sei nicht geplant gewesen, sondern "im Sinne eines spontanen Kräftemessens" aus der Situation heraus entstanden.

Die Angeklagten hätten an einer roten Ampel ungeduldig mit dem Gas gespielt und die Motoren aufheulen lassen. Dann seien sie mit einem Blitzstart losgedüst, "bis sie "dicht an dicht" mit Geschwindigkeiten nahe der Haftgrenze den Auenweg entlang fuhren", heißt es im Urteil.

Anklage fordert Haftstrafen ohne Bewährung

Der Fall hatte überregional für Entsetzen gesorgt, zumal es im Frühjahr 2015 gleich mehrere schlimme Raser-Unfälle in Köln gegeben hatte. Aber auch die Verurteilung lediglich zu Bewährungsstrafen für die Angeklagten war in der Bevölkerung auf viel Kritik gestoßen.

Mit der Revision strebt die Staatsanwaltschaft nach Angaben einer BGH-Sprecherin eine Verurteilung zu höheren Freiheitsstrafen ohne Bewährung an. Die BGH-Richter werden ihr Urteil nach Angaben einer Sprecherin am 22. Juni verkünden. Sollten sie der Revision stattgeben, müsste eine andere Kammer des Kölner Landgerichts den Prozess neu aufrollen.

In der Vergangenheit hat es in Deutschland immer wieder schwere Unfälle durch illegale Autorennen gegeben. Besonderes Aufsehen erregte ein Prozess, bei dem ein Berliner Gericht Ende Februar zwei Raser wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilte. In Hagen müssen sich zurzeit zwei Angeklagte wegen eines mutmaßlichen Autorennens vor dem Landgericht verantworten. Ihre Wagen waren mit zwei entgegenkommenden Autos zusammengeprallt, fünf Menschen erlitten teils schwere Verletzungen.