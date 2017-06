Am 16. Juni 2007 wurde in Berlin mit "Die Linke" die erste gesamtdeutsche sozialistische Partei ins Leben gerufen. Gregor Gysi, damals Fraktionsvorsitzender im Bundestag, erinnert sich.

An welchen Moment in den vergangenen zehn Jahren denken Sie besonders gern zurück?

Es gibt einen wachsenden Anteil in der Bevölkerung, der merkt: Wir brauchen einen Politik- und einen Personalwechsel. Da ich mich ja jetzt mit Europa beschäftige, sage ich, wir sind gerade dabei, Europa kaputt zu machen. Das geht so nicht weiter. Wir dürfen den Süden nicht kaputt sparen. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Das wird nicht gehen mit dem gleichen Personal. Von daher wäre ein Wechsel dringend erforderlich. Aber wenn sie mich fragen, ob er kommt, mache ich ein großes Fragezeichen.

Ja klar. Ich glaube auch, dass die im Kern dazu bereit ist. Im Augenblick ist die SPD gerade dabei, sich selbst so zu verunsichern und kleinzureden. Aber es kommt noch etwas hinzu, was kaum registriert wird. In Umfragen sind 20 Prozent der Bevölkerung für Rot-Rot-Grün. Da ist keine Mehrheit, ich weiß. Aber vor zehn Jahren war das ein Prozent, vor sieben Jahren anderthalb. Das ist doch eine enorme Entwicklung.

Es ist eigentlich ganz einfach: Wer nicht kompromissfähig ist, ist nicht demokratiefähig. Und wer zu viele Kompromisse macht, gibt seine Identität auf. Alle Schritte in den wichtigen politischen Themen müssen in die richtige Richtung gehen. Sie können nur kürzer sein, als ich es mich vorgestellt habe, aber die Richtung muss stimmen.

Alle Parteien haben pubertäre Erscheinungen. Das hängt immer mit neuen Situationen zusammen. Also wenn man zum ersten Mal in einen Landtag, zum ersten Mal in eine Landesregierung kommt, oder für eine Weile die Chance besteht, in eine Bundesregierung zu gehen, dann sind das neue Herausforderungen. Bloß man muss folgendes lernen:

Ich denke besonders gerne an den Moment zurück, als alles gelungen war und ich wusste, jetzt haben wir die Partei Die Linke und als wir mit acht Komma nochwas Prozent in den Bundestag einzogen. Wir kämpften immer um 5,1 oder 5,2. Plötzlich so eine Sicherheit, das waren schöne Momente. Dann gab es natürlich auch traurige Momente, nach denen Sie mich gleich fragen werden …

… natürlich! Sie haben sich mit dem anderen Alphatier der neuen Partei, Oskar Lafontaine, ziemlich viel gefetzt. Würden Sie im Rückblick einiges anders machen?

Klar. Wir haben uns über viele Jahre sehr gut verstanden. Dann entstand eine Missstimmung auch aus Personalfragen heraus, weil ich ja nicht bereit war, mit Sahra Wagenknecht zusammen den Fraktionsvorsitz zu machen. Auch Unterschiede in der Flüchtlingsfrage, ein bisschen, was den Euro oder Europa betrifft. Aber wir haben Spielregeln vereinbart, und wenn wir die beide einhalten, dann geht es doch gut.

Wie innig ist denn ihr Verhältnis heute? Am besten gar nichts miteinander zu tun haben, dann klappt es auch?

Nein, wir schreiben uns schon gelegentlich SMS. Wenn ihn was stört, schreibt er mir. Wenn mich was stört, schreibe ich ihm. Aber auch wenn ich eine Frage habe, zum Beispiel in Bezug auf Mélenchon, dann antwortet er mir auch. Natürlich nicht so, wie es mal war. Was ein bisschen schade ist. Aber wir sind beide professionell genug, um damit auch professionell umzugehen.

Wo sehen Sie die Linkspartei in zehn Jahren?

Ich hoffe, dann sie dann schon eine Regierungserfahrung hinter sich hat. Dass sie einige Dinge erreichen konnte, die mir wichtig sind: Ich möchte nicht, dass wir der größte Waffenexporteur sind. Ich möchte, dass wir in Ost und West endlich die gleiche Rente für die gleiche Lebensleistung, den gleichen Lohn haben. Ich möchte, dass der Begriff Frauenberuf entfällt, was immer heißt, schlecht bezahlt, sonst hätte man ja den Begriff gar nicht. Ich möchte, dass wir einen sozialen Schub erleben und alles sowas. Irgendwann endet ja mal mein Leben, und da will ich doch mit einem guten Gefühl starten. Wohin auch immer.

Das Interview führte Cornelia Schiemenz.