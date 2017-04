Die Sorge vor einem neuen Atomversuch Nordkoreas wird größer. In den USA wird über einen Präventivschlag gegen Pjöngjang spekuliert. Mehrfach hatte Trump angekündigt, Nordkoreas Atomprogramm zur Not im Alleingang zu stoppen.

Es gehe "nicht um Nordkorea", sondern um das "Ringen" der USA und China um die "Vorherrschaft in der Region", so ZDF-Korrespondent Thomas Reichart aus Peking. "Es ist so eine Art Krise in Zeitlupe. Der Trend aber, der zeigt nicht Richtung Entspannung, sondern eher Richtung Verschärfung."

Im Nordkorea-Konflikt haben die USA lange auf Unterstützung aus China gehofft. Nach Aussagen von US-Außenminister Tillerson will Peking nun mit Strafmaßnahmen Druck auf Pjöngjang machen. Auch die USA stimmen bald über neue Sanktionen ab. Heute berät der UN-Sicherheitsrat über den Konflikt.

China hat nach Angaben von US-Außenminister Rex Tillerson Nordkorea mit Sanktionen im Falle eines erneuten Nukleartests gedroht. China habe den USA bestätigt, dass es Nordkorea aufgefordert habe, die Tests zu unterlassen, sagte Tillerson am Donnerstag (Ortszeit) in einem Interview mit dem US-Sender Fox News. Die Volksrepublik stehe in Kontakt mit Pjöngjang, so Tillerson. Auch in den USA soll bald über neue Sanktionen abgestimmt werden.

Entnuklearisierung statt Machtwechsel

Die USA strebten jedoch keinen Machtwechsel in Pjöngjang an, so Tillerson. Sie verfolgten das gleiche Ziel auf der Koreanischen Halbinsel wie China: eine Entnuklearisierung. In einem weiteren Interview mit dem Radiosender NPR erklärte Tillerson, die USA wollten für direkte Verhandlungen mit Nordkorea offen bleiben. "Aber Nordkorea muss sich entscheiden, ob es bereit ist, mit uns über den richtigen Ablauf zu sprechen." Und dieser sei nicht, die Programme für einige Monate oder Jahre auszusetzen und sie dann wiederaufzunehmen.

Tillerson sagte weiter, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un Geheimdienstberichten zufolge ein rationaler Mensch sei, mit dem verhandelt werden könne. Der US-Außenminister wird am Freitag erstmals bei den Vereinten Nationen auftreten. Er wird eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats leiten, in der es um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm geht. UN-Generalsekretär António Guterres soll das Gremium über die Lage informieren. Ein greifbares Ergebnis wie eine Erklärung, eine Resolution oder gar die Verabschiedung neuer Sanktionen sei nicht geplant, hieß es von der US-Vertretung bei den Vereinten Nationen.

Über neue Strafmaßnahmen will in der kommenden Woche das US-Repräsentantenhaus abstimmen, wie es von den Republikanern am späten Donnerstagabend hieß. Die Sanktionen könnten demnach die Schiffsindustrie treffen. "Die Zeit, darauf zu warten, dass sich Nordkorea zusammenreißt, ist vorbei", sagte der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, der Republikaner Kevin McCarthy. Der Kongress habe die angestoßen, harte und weitreichende Strafmaßnahmen gegen Pjöngjang zu erlassen.

USA: Wollen "friedliche Lösung"

Die Trump-Regierung möchte nach eigenen Angaben mit internationaler Unterstützung Nordkorea hohen politischen und wirtschaftlichen Druck machen. Dadurch soll Pjöngjang in kurzer Zeit dazu gedrängt werden, von seinem Atomwaffenprogramm abzulassen. Die US-Top-Diplomatin in Ostasien, Susan Thornton, sagte, es gäbe eine Debatte darüber, ob Pjöngjang bereit sei, sein Waffenprogramm aufzugeben. Die USA wollten diese Annahmen aber bis zum Ende ausreizen, um zu einer friedlichen Lösung zu gelangen.

Der Befehlshaber des US-Pazifikkommandos, Admiral Harry Harris, sagte zuvor, die Krise mit Nordkorea ist am schlimmsten Punkt, den er je gesehen hätte. Er habe keinen Zweifel daran, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un an seinem Vorhaben festhalten werde, Langstreckenraketen mit Nuklearsprengköpfen zu besitzen, die auch das Festland der USA erreichen können. Innerhalb der US-Geheimdienste gäbe es jedoch noch Unsicherheit, wie weit das Atomwaffenprogramm Nordkoreas vorangeschritten sei. Es sei aber eher eine Frage des "wann" und nicht "ob", so Harris.

Drohungen aus Pjöngjang

Trotz internationaler Kritik und verschärften UN-Sanktionen treibt Nordkorea sein Atom- und Raketenprogramm voran. In den vergangenen Monaten hat das Land verstärkt Raketen getestet, nachdem es im vorigen Jahr zwei Atomtests durchgeführt hatte. Der Konflikt hat sich zuletzt immer weiter verschärft. Nordkorea erklärte, solange die USA ihre feindliche Aggression fortsetzten, werde es weiter Atom- und Raketentests unternehmen.

Trump kündigte ein härteres Vorgehen gegen Nordkorea als seine Vorgänger an und schloss einen Militärschlag nicht aus. Zu Wochenbeginn machte ein amerikanisches Atom-U-Boot in Südkorea fest. Zudem nähert sich ein US-Flugzeugträger koreanischen Gewässern. Auch treiben die USA den Aufbau eines Raketenabwehrsystems in Südkorea voran.