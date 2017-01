von Lara Wiedeking, Washington

Das Outrage in Washington ist seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten fast zum Kult avanciert. Der Klamotten-Laden verkauft nun die Sachen, mit denen Trump-Gegner ihre Gesinnung demonstrieren. Und der Laden brummt.



Es ist herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Bei 13 Grad und Sonnenschein sitzen Washingtoner einen Tag vor Trumps Amtseinführung in der Sonne. Tanken Positives auf, solange es geht - genießen das Bekannte, bevor die große Unbekannte in das Weiße Haus auf der Pennsylvania Avenue einzieht. Es ist auch die letzte Chance, sich für den Widerstand zu rüsten. Am Samstag, dem Tag nach der Amtseinführung von Trump, findet der "Women's March on Washington" statt. Amerikanische Medien sprechen davon, dass es einer der größten Protestmärsche der Geschichte werden könnte. In einem Pop-Up Laden mitten in Adams Morgan, der Hipster-Hochburg der Hauptstadt, verkauft Rebecca Lee Funk die passende Uniform.

Trump kreierte Hashtag für Feministinnen

The Outrage - das Geschäft brummt, seit Trump die Wahl gewonnen hat.

Quelle: Lara Wiedeking/ZDF

T-Shirts, Pullover, Poster und Postkarten, "The Future Is Female" steht da drauf. Doch eigentlich hatte Funk etwas anderes im Sinn, als sie den Laden startete: "Es ist schon traurig, am Tag nachdem Trump gewählt wurde, fing das Geschäft an richtig zu brummen. Dabeiwollten wir eigentlich die erste weibliche Präsidentin feiern." The Outrage heißt der Laden, zu Deutsch: Die Empörung. Ein Statement, das sich durch den ganzen Laden zieht. Eine Nasty-Woman-Girlande hängt an der lilafarbenen Wand. Trump bezeichnete Clinton in der letzten Debatte als "Nasty Woman", als "fiese Frau", und kreierte damit, wahrscheinlich ungewollt, ein Hashtag für eine ganze Generation Feministen.

Die Schlange draußen ist lang, 45 Minuten wartet Jennifer Rose aus Denver Colorado schon vor dem Geschäft: "Ich hatte mein Ticket gebucht um für die Amtseinführung von Hillary Clinton in der Stadt zu sein, doch jetzt bin ich hier um zu protestieren. Alles, wofür dieser Präsident steht, ist abstoßend. Wir müssen aufstehen und zeigen, dass wir nicht einverstanden sind mit dem was hier passiert."

"Eine ganze Generation wachgerüttelt."

Gemeinsam mit den Organisatoren des "Women's March" verkauft The Outrage eine spezielle Kollektion - und alle Einnahmen werden gespendet. "Wir konnten damit Busse bezahlen, die Menschen auf dem ganzen Land hierher fahren", erzählt Funk. Und dasGeschäft brummt, seit drei Tagen sei die Schlange vor ihrem Geschäft so lang, zieht sich den Bürgersteig hinauf an Restaurants, Cafés und Bars vorbei. Die Pizzeria verteilt regelmäßig Pizza an die Wartenden - Solidarität in der ganzen Nachbarschaft.

Trump gab sich im Wahlkampf Mühe, als "Frauenversteher" und Feminist die weiblichen Stimmen zu sammeln. Gleichzeitig erklärte er, er wollte das allgemeine Recht auf Abtreibung abschaffen. In einer Talkshow sagte er frei raus, Frauen die abtreiben, gehörten auf irgendeine Art bestraft. Diese Aussagen feuern den Widerstand an. "Wir hätten niemals gedacht, dass wir wieder für unsere Grundrechte als Frauen kämpfen müssten", erklärt Funk, "jetzt, wo viele dieser Rechte in Gefahr sind, wurde eine ganze Generation wachgerüttelt."