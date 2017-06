Vor 50 Jahren begann der Sechs-Tage-Krieg - einer der Auslöser des aktuellen Nahost-Konfliktes. Am Ende des Krieges erlebte Ägypten eine verheerende Niederlage gegen Israel. Der verlorene Krieg gilt bis heute als Schlüsselerlebnis und Grund für die Radikalisierung des Islam.

Der 5. Juni 1967 schien kein Tag für einen Kriegsbeginn zu sein, zumindest nicht aus ägyptischer Sicht. Kairos Feldmarschall Abd al-Hakim Amir war früh am Morgen in ein Flugzeug gestiegen, um seine Truppen zu inspizieren, die in der Wüste der Sinai-Halbinsel stationiert waren. Dort hatten in den vergangenen Tagen die Spannungen mit Israel immer stärker zugenommen. Ja, ein Krieg mit dem verhassten Nachbarn würde wohl kommen, das war auch Abd al-Hakim Amir klar. Aber nicht an diesem glühend heißen Sommertag.

Ägyptens Armee in Trümmern

Ägyptens Präsident Gamal Abdel Nasser

Als um kurz nach acht Uhr mehr als 180 israelische Jets über dem Sinai auftauchten und die ersten Raketen einschlugen, schafften es der Feldmarschall und seine Entourage gerade noch, unversehrt zu entkommen. Nur anderthalb Stunden sollte Israels Lufteinsatz dauern. 90 Minuten, die große Teile der ägyptischen Armee zerstörten - und eine Zäsur in der Geschichte der arabischen Welt bedeuteten.

Größer hätte Kairos Niederlage kaum sein können. Noch ehe Ägyptens Armee überhaupt reagieren konnte, zerstörten die israelischen Jets mehr als 300 MiG-Jagdflugzeuge am Boden, wie der Hamburger Historiker Helmut Mejcher in seinem Buch über den Sechs-Tage-Krieg schreibt. Radar- und Abwehrstellungen lagen genauso in Trümmern wie Start- und Landebahnen. Ägyptens Armee war paralysiert. Israels Truppen besetzten den Sinai und rückten bis zum Suez-Kanal vor. Am 8. Juni stimmte Kairo einem Waffenstillstand zu, besiegt und gedemütigt. Den Verbündeten Syrien und Jordanien erging es kaum besser.

Nasser unter Druck

Der Krieg war das Ergebnis eines Spiels mit dem Feuer, das Ägyptens Präsident Gamal Abdel Nasser mit angefacht hatte. Der charismatische Staatschef war seit 1954 an der Macht und hatte mit seiner Politik, vor allem aber mit seinen berühmt-berüchtigten Reden Menschen in der ganzen arabischen Welt begeistert. Nasser flößte den Massen einen neuen Stolz ein. Er stand für Anti-Kolonialismus, Pan-Arabismus, arabischen Sozialismus - und die Gegnerschaft zu Israel.

Doch Nasser spürte längst starken Druck. Im Inland konnte sein Sozialismus den Menschen nicht den Wohlstand bringen, den sie sich erhofft hatten. Außenpolitisch erlebte er im Jemen ein Debakel, wo ägyptische Truppen Revolutionäre unterstützten und starke Verluste erlitten - für viele Nassers "Vietnam". Auch die Niederlagen der Araber gegen Israel in den Kriegen 1948 und 1956 wirkten noch immer nach. Sie seien fest entschlossen gewesen, mit der israelischen Armee abzurechnen, schreibt der Oxford-Historiker Eugene Rogan.