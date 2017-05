Rund 170.000 Bienenvölker haben den Winter in Deutschland nicht überstanden. Deutschlandweit beklagen die Imker Verluste von rund 20 Prozent - doppelt so hoch wie in normalen Wintern: Die durchschnittliche Sterberate liegt bei 10 Prozent.

"In anderen Tierbeständen wäre eine solche Verlustquote undenkbar", beklagt der Präsident des Deutschen Imkerbundes, Peter Maske. Die Imker hatten bereits geahnt, dass die Sterberate bei Honigbienen in diesem Winter besonders hoch liegen könnte. "Die nun ermittelten Verluste von rund 20 Prozent bestätigen unsere Befürchtungen", so Maske. In absoluten Zahlen entspreche dies etwa 170.000 verendeten Bienenvölkern Dies habe weitreichende Folgen für die Bestäubung vieler Kultur- und Wildpflanzen.

Grundlage der Hochrechnung ist eine Online-Umfrage unter knapp 11.500 Imkern. Etwa 60 Prozent der Befragten waren von Verlusten während der Wintersaison betroffen. Und auch im Frühjahr bleibe die Lage angespannt, hieß es: Wegen der hochsommerlichen Temperaturen Anfang April hätten sich Bienenvölker rasant entwickelt - und seien nun durch den neuerlichen Kälteeinbruch gezwungen, im Stock zu bleiben. Dort droht ihnen der Hungertod. Deswegen sei an eine gute Frühjahrsernte beim Honig "kaum noch zu denken", so Maske.

Hauptursache Varroamilbe und Klimawandel

Die höchsten Verluste mussten die Imker in Berlin hinnehmen: Hier lag die Verlustrate bei 31 Prozent. Ähnlich hohe Verluste meldeten auch Hamburg (29,4 Prozent), das Saarland (26,9 Prozent), Sachsen (26 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (25,2 Prozent). Deutschlandweit lag die Sterberate bei 20,2 Prozent - wesentlich höher als im vorigen Winter. Damals lag die Verlustquote bei den für den Winter vorbereiteten - sogenannten eingewinterten - Bienenvölkern bei 8,6 Prozent.

Als Hauptursachen für das winterliche Bienensterben gelten die Varroamilbe, aber auch ein fehlendes Nahrungsangebot für die Tiere. Außerdem werden die Tiere durch chemischen Pflanzenschutz und veränderte klimatische Bedingungen insgesamt anfälliger für Krankheiten.

Seit 2003 untersuchen Forscher und Imkerverbände die Ursachen für Überwinterungsverluste bei Honigbienen. Mittlerweile ist es anhand der bisherigen Daten und Erfahrungen möglich, die zu erwartenden Winterverluste bereits im Herbst relativ genau einzuschätzen.