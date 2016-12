Die sächsische Polizei hat einen 29-jährigen Mann festgenommen, der Ende September die Sprengstoffanschläge auf eine Moschee und ein Kongresszentrum in Dresden verübt haben soll. Eine Woche vor den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden wurden diese Anschläge verübt.

Unbekannte sind in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag in eine Hamburger Kirche eingebrochen und haben in einer benachbarten Wohnung ein Feuer gelegt. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Nach ZDF-Informationen prüft der Staatsschutz, ob er sich in die Ermittlungen einschaltet.

Eine Kirche im Hamburger Stadtteil Veddel ist in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag knapp einer Brandkatastrophe entgangen. Unbekannte drangen durch ein Fenster in die Immanuelkirche ein und versuchten, in der Wohnung nebenan Möbel in Brand zu setzen, wie Diakonin Uschi Hoffmann dem ZDF bestätigte. Das Feuer sei jedoch erstickt; sie selbst habe den Vorfall erst am Morgen des Ersten Weihnachtsfeiertags durch Rauchgeruch bemerkt.

Staatsschutz prüft Ermittlungen

"Wir haben Glück im Unglück gehabt", sagte die Diakonin der kleinen evangelisch-lutherischen Gemeinde in dem Hamburger Problemviertel. "Gott hat seine Hand schützend über die Kirche und ihre Menschen gehalten", so Hoffmann. Sie wohnt mit ihrem Mann neben der Kirche.

Nach ihren Angaben haben die Täter keine Dinge entwendet; jedoch gebe es Spuren des Durchsuchens sowie kleinere Schäden in den Räumlichkeiten. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass die Täter in der Nacht zum Sonntag Möbel zusammengestellt und diese entzündet hatten. Nach ZDF-Informationen prüft der Staatsschutz, ob er wegen des Vorfalls Ermittlungen aufnimmt.