Amnesty International kritisiert die Abschiebungen nach Afghanistan. Dort sei es alles andere als sicher. Insgesamt sei die Menschenrechtssituation weltweit kritisch, so die Menschenrechtsorganisation in ihrem Jahresbericht.

Immer weniger Afghanen werden in Deutschland als Flüchtlinge anerkannt. Das geht aus einer Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Demnach wurden 2015 noch mehr als drei Viertel der Afghanen als Flüchtlinge anerkannt. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres war es nicht einmal mehr jeder Zweite.

Demnach wurde im Januar und Februar über 27.639 Asylanträge entschieden. 14.403 davon wurden abgelehnt. 2015 waren noch 77,6 Prozent der Anträge anerkannt worden, 2016 noch 60,5 Prozent. Das Bundesinnenministerium, das die Anfrage der Linksfraktion beantwortete, machte keine Angaben darüber, warum die Schutzquote gesunken ist.

Afghanistan

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke sagte hingegen, dass trotz der verschärften Sicherheitslage inweniger Flüchtlinge anerkannt würden, sei "Resultat der politischen Vorgaben, die Abschiebungen zu verstärken und ein abschreckendes Signal auszusenden". Es sei "unfassbar und unverantwortlich", dass die Bundesregierung die Verschlechterung der Sicherheitslage "leugnet", um die verschärften Abschiebungen rechtfertigen zu können, sagte sie weiter.

Nächste Sammelabschiebung in Bayern

Einschätzungen und Handlungsempfehlungen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR würden "schlicht ignoriert", sagte Jelpke. Auch "das Gerede von angeblich sicheren Gebieten in Afghanistan" sei "von Beginn an falsch und eine bewusste Täuschung der Öffentlichkeit", so die Bundestagsabgeordnete. "Es ist der Bundesregierung egal, aus welchem Gebiet jemand kommt. Abgeschoben wird nach Afghanistan - und im Zweifelsfall müssen die Betroffenen eben in ein angeblich sicheres Gebiet innerhalb Afghanistans flüchten." Diese Begründung sei zynisch, sagte Jelpke.

Am heutigen Montag steht nach Informationen des Bayerischen Flüchtlingsrats die fünfte Sammelabschiebung von Afghanen in ihre Heimat seit Dezember an. Die Kosten für die ersten vier Flüge belaufen sich auf 1,3 Millionen Euro, wie die "Passauer Neue Presse" unter Berufung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion berichtet. Die Kosten von rund 320.000 Euro pro Flug werden demnach von der EU-Grenzschutzagentur Frontex übernommen.

Kenntnisse über den Verbleib der Abgeschobenen nach ihrer Rückkehr hat die Bundesregierung nach eigenen Angaben nicht. Sie gibt laut dem Blatt auch keine Informationen an die afghanischen Behörden weiter, ob es sich bei den Betroffenen um Straftäter oder Gefährder handelt. Sie sei "fassungslos angesichts der Ignoranz", mit der die Bundesregierung den Abgeschobenen und der Regierung in Kabul begegne, sagte die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Luise Amtsberg, der "Passauer Neuen Presse". Die Abschiebungen bezeichnete sie als "unverantwortlich".