In Venezuela wird weiterhin gegen den Staatschef Maduro protestiert. In der Hauptstadt Caracas kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Regierungsgegnern, wobei dutzende Menschen verletzt wurden.

Bei Demonstrationen gegen eine drohende Diktatur sind in Venezuela erneut zwei Menschen getötet worden. Seit Ausbruch der Proteste gegen den sozialistischen Staatschef Maduro starben acht Menschen. Zudem kam es allein am Mittwoch zu über 400 Festnahmen.

Bei den anhaltenden Krawallen in Venezuela kommen immer mehr Menschen ums Leben. Den jüngsten Ausschreitungen und Plünderungen fielen zwölf Menschen zum Opfer. Für das Wochenende kündigte die Opposition weitere Proteste an.

Mindestens zwölf Menschen seien bei den jüngsten Straßenschlachten und Plünderungen ums Leben gekommen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Sechs Menschen seien verletzt worden. Besonders im Hauptstadtviertel El Valle war es in der Nacht zum Freitag zu schweren Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften gekommen. Demonstranten legten Feuer, es bot sich ein Bild der Verwüstung.

Kinderklinik wegen Tränengas evakuiert

In El Valle in Caracas erlitten nach Oppositionsangaben 13 Menschen einen Stromschlag, als sie versuchten, eine von einem Elektrozaun gesicherte Bäckerei zu plündern. Allein dabei habe es mehrere Tote gegeben, hieß es. Andere starben durch Schüsse. Zahlreiche Videos im Internet zeigten, wie gepanzerte Fahrzeuge der Sicherheitskräfte in dunklen Straßen unterwegs waren, um Gruppen von Demonstranten zu kontrollieren, die zum Teil Barrikaden in Brand gesetzt hatten. Ein Kinderkrankenhaus musste wegen des massiven Einsatzes von Tränengas evakuiert werden.

Zuvor waren bei den Protesten bereits neun Menschen gestorben. Seit der vorübergehenden Entmachtung des Parlaments rollt eine heftige Protestwelle über das ölreiche Land. Die Demonstranten fordern Neuwahlen und die Absetzung des sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro. Dieser hatte angekündigt, 500.000 Milizionäre als Antwort auf die Proteste mit Gewehren zu bewaffnen. Das Militär wurde in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.

Neue Proteste angekündigt

In einem Viertel im Osten von Caracas, in dem seit drei Wochen fast täglich demonstriert wird, gaben die Anführer mehrerer Oppositionsgruppen am Freitag eine gemeinsame Pressekonferenz unter freiem Himmel. Viele Bewohner jubelten ihnen von Balkonen zu. Für Samstag wurde ein Schweigemarsch angekündigt: Weiß gekleidet wollen die Regierungsgegner vereint in das Zentrum der Hauptstadt ziehen, um an die Opfer der jüngsten Gewalt zu erinnern. Am Montag sollen Sitzblockaden auf wichtigen Straßen folgen. "Zwanzig Tage des Widerstandes und wir fühlen uns wie neugeboren", sagte der Abgeordnete Freddy Guevara.

Das brutale Vorgehen gegen Demonstranten wurde auch auf internationaler Ebene scharf kritisiert. Neun lateinamerikanische Staaten forderten die Behörden in Venezuela dazu auf, wieder auf den "Pfad der demokratischen Institutionen" zurückzukehren. In einer Mitteilung der Regierungen von Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Mexiko, Paraguay, Peru und Uruguay hieß es zudem, dass die Regierung in Caracas die politischen Gefangenen freilassen und ein Datum für Wahlen ansetzen solle.

Schlechte Versorgungslage

Die Opposition wirft dem Sozialisten Maduro vor, mit zunehmend diktatorischen Mitteln seine Macht ausbauen zu wollen. Hintergrund der Unzufriedenheit vieler Venezolaner mit der Regierung ist aber vor allem die Wirtschaftskrise - die Versorgungslage ist so schlecht, dass es für viele kaum noch für regelmäßige Mahlzeiten reicht. Neben dem niedrigen Ölpreis ist die Misere auch auf die unternehmerfeindliche Politik von Maduro zurückzuführen.

Der US-Autobauer General Motors kündigte am Donnerstag an, nach der Beschlagnahmung einer Fabrik seinen Betrieb in Venezuela einzustellen. Am gleichen Tag ordnete der Präsident Ermittlungen gegen den zum spanischen Telefónica-Konzern gehörenden Mobilfunkbetreiber Movistar an, weil dieser den "Putsch-Marsch" vom Vortag unterstützt habe.