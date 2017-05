von Christine Elsner

Das Klimaschutzabkommen wurde 2015 beschlossen, doch noch hapert es bei der konsequenten Umsetzung. Zehn Tage lang beraten daher nun 2.800 Delegierte in Bonn über Regeln. Mit den USA könnte es zu erheblichen klimadiplomatischen Verwerfungen kommen.

China, Indien und Brasilien drängen auf eine konsequente internationale Klimapolitik. Die rasche Umsetzung des 2015 verabschiedeten Pariser Weltklimavertrags ist dringend erforderlich, um den Anstieg der Erderwärmung auf maximal zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Bislang stehen die Zeichen aber eher schlecht – zu langsam setzen die Vertragsstaaten, darunter auch die EU, ihre nationalen Maßnahmen um, so dass Klimaforscher eine Erderwärmung weit über dem Zwei-Grad-Ziel prognostizieren.

Im Kern der Bonner Zwischenverhandlungskonferenz geht es daher um diese drei Punkte:

Am Regelpaket für die erfolgreiche Umsetzung des Paris-Abkommens muss weiter gearbeitet werden. Dabei darf es keine Spielräume für Abweichler geben. Bis 2018 muss das Maßgabenpaket fertig vorliegen.

Die noch immer offenen Fragen der Klimaschutzfinanzierung für die ärmsten Länder müssen geklärt werden. Denn das Versprechen der Industrieländer, jährlich 100 Milliarden einzubezahlen, steht derzeit auf tönernen Füßen.

Schließlich müssen die dynamischen Verschärfungen der Klimaschutz- maßnahmen für die nächsten Jahre festgelegt werden.

"Positivste Dynamik in China"

Deutschlands Klimapolitik gibt in der Zwischenbilanz ein differenziertes Bild ab. Positiv zu bewerten ist die Unterstützung im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI). Weltweit werden 550 Projekte mit derzeit 2,2 Milliarden Euro finanziert. Negativ dagegen bewerten Experten den bundesdeutschen CO2-Ausstoß: "Während weltweit im letzten Jahr die Emissionen stagnierten, sind sie in Deutschland gestiegen. Das Reduktionsziel von 40 Prozent bis 2020 gegenüber 1990 wird krachend verfehlt. Deutschland muss jetzt die Weichen in Richtung Kohleausstieg und Mobilitätswende stellen - wenn das Land politisch, wirtschaftlich und technisch eine Führungsrolle bei der Umsetzung der Ziele übernehmen will", meint der politische Geschäftsführer von "Germanwatch", Christoph Bals.

Von China werden bei der Tagung in Bonn wichtige Signale erwartet. Denn das Land mit dem weltgrößten Ausstoß an Treibhausgasen arbeitet ambitioniert an seinen Klimaschutz-Hausaufgaben: "Sowohl in Bezug auf erneuerbare Energien als auch auf Elektroautos gibt es weltweit die positivste Dynamik in China. Die Regierung freut sich geradezu darauf, auch politisch international im Klimaschutz eine Führungsrolle zu übernehmen. Die große Frage ist, ob die EU zu alter klimapolitischer Handlungsfähigkeit zurückfindet oder China alleine diese Führungsrolle überlässt", so Christoph Bals.

Entscheidend ist, wie die USA reagieren

Nach übereinstimmenden US-Medienberichten wollen die Berater Donald Trumps den US-Präsidenten in den nächsten Tagen zum Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen raten – was zu erheblichen klimadiplomatischen Verwerfungen führen würde. Nach dem Willen des US-Präsidenten sollen die Delegierten ein neues, faireres Abkommen aushandeln.

Der Vorwurf: Die USA würden im Pariser Abkommen ungerecht behandelt. So solle der - historisch gesehen - größte CO2-Emittent jährlich 10 Milliarden Dollar in den Klimafonds einzahlen, China und Indien dagegen würden kaum zur Kasse gebeten. Christoph Bals von "Germanwatch" ordnet einen möglichen Austritt so ein: "Entscheidend ist in einem solchen Fall, ob der Rest der Welt in den nächsten Monaten ein klares 'Jetzt erst recht' formuliert, wie es 2001 nach dem Ausstieg von George W. Bush aus dem Kyoto-Protokoll gelang."