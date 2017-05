Ausstellungseröffnung in Brüssel

Nach zehn Jahren Bauzeit öffnet jetzt in Brüssel das Haus der europäischen Geschichte. Das neue Museum zeigt die Geschichte des europäischen Kontinents ab dem 19. Jahrhundert.

von Janina Niehaus, Brüssel

Ein originaler Maastricht-Vertrag und ein Friedensnobelpreis: In Brüssel eröffnet heute ein "Haus der europäischen Geschichte". Zu sehen sind Sammelobjekte, die die Geschichte Europas greifbar machen sollen. Eines soll das Haus aber nicht liefern: Propaganda für Europa.

Das "Haus der europäischen Geschichte" will vor allem eines: In einer Zeitreise durch Europa Geschichten erzählen. Darüber zum Beispiel, wie der Name Europa aus der griechischen Mythologie entstand, wie Konflikte zu Kriegen führten und wie Kompromisse den Frieden erhalten helfen.

Geschichte in der Zahnklinik

Schon einmal gab es eine Zeit, in der Nationalisten mit Anti-Europa-Parolen Stimmung machten. Das sei heute aktueller denn je meinen die Initiatoren. "Gerade in einer Zeit, die herausgefordert ist durch Populismus durch wiederentstehenden Nationalismus, ist es wichtig, dass man sich an die Tragödien der europäischen Geschichte erinnert. Es hat fast in jeder Generation Kriege gegeben. Das wollen wir für alle Zeit überwinden. Das ist doch der Kern der Europäischen Einigung", sagt Hans-Gert Pöttering. Der ehemalige Präsident des Europaparlaments hatte 2007 schon die Idee, ein Haus der europäischen Geschichte zu errichten. Doch zunächst musste ein Gebäude gefunden werden.

Das Gebäude, das 1935 als Zahnklinik erbaut wurde, soll wieder ein Ort der Wissenschaft und Erholung werden. Der Auftrag für den Umbau wurde europaweit ausgeschrieben. Gewonnen hat den Auftrag ein deutsch-französisches Architektenteam. Es sollte Neues schaffen, ohne Altes zu zerstören. "Defacto sind die Fassaden geschützt, an die kam man nicht ran, das war das erste Problem. Das zweite Problem war, doppelt so viel Raum zu schaffen, wie das Ursprungsgebäude hatte", betont Walter Grasmug, einer der Architekten. Zwei riesige Prismen aus Glas wurden in das Gebäude hineingebaut.

Verbunden durch ein stählernes Kunstwerk

Auf fast 5.000 Quadratmetern Fläche, verteilt über sechs Etagen, sind große und kleine Sammelobjekte aus mehr als 35 Ländern zu bewundern. Mühsam wurden sie zusammengetragen und bereitgestellt von Privatleuten, Museen und Institutionen. Darunter sind unter anderem das Original einer der Maastricht-Verträge aus dem Jahre 1992. Und der Sessel, in dem 2004 Europas Staats- und Regierungschefs zur Unterzeichnung eines ersten europäischen Verfassungsvertrages saßen (der später scheiterte). Fehlen darf natürlich auch nicht der Friedensnobelpreis, den die EU 2012 bekam. Gleich daneben sieht man eine Handvoll Objekte zum Brexit-Referendum in Großbritannien: Den Abstimmungszettel und Werbematerial der "Leave"- und "Remain"-Kampagnen.

Verbunden sind die Etagen durch ein gigantischen Kunstwerk aus Stahl, einem Wirbel aus Zitaten über Europa. Darunter auch das Zitat des Schweizer Dichters Adolf Muschg: "Was Europa zusammenhält und was es trennt, ist das gemeinsame Gedächtnis."

Eine der größten Herausforderungen war es, das Ganze in 24 Sprachen verständlich zu machen. Gelöst wurde es mit Tablets, die den genauen Standpunkt des Besuchers orten. Mit nur einem Klick erhält er alle Informationen über das Objekt, vor dem er gerade steht und kann sie sich über Kopfhörer auch vorlesen lassen. Die Kuratorin Constanze Itzel bekräftigt mit voller Zuversicht: "Wir rechnen mit 300.000 Besuchern im Jahr. Das Gebäude ist ja auch nicht so groß. Wir können also keine Millionen Besucher durch die Ausstellung führen." Auch im Internet seien alle möglichen Informationen zu finden, die zum Beispiel Lehrern helfen sollen, ihren Schülern Europa zu erklären

Keine Europa-Propaganda

Finanziert wurden Ausstellung und Umbau vom Europäischen Parlament. Knapp 56 Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Es gehe nicht um Propaganda für Europa, sondern darum, dass sich hier jeder ein eigenes Bild von der Geschichte machen kann, betonen die Initiatoren immer wieder."Es gibt einen Raum in dem jeder seine eigene Meinung darstellen kann. Was er denkt über das 'Haus der europäischen Geschichte', wo wir Änderungen herbeiführen können. Ein Haus also, das nie richtig fertig ist", sagt Hans-Gert Pöttering.