In der Elfenbeinküste haben Soldaten die zweitgrößte Stadt Bouaké besetzt. Die Streitkräfte fordern mehr Sold. Verteidigungsminister Donwahi machte sich auf den Weg nach Bouaké, um mit den Rebellen zu verhandeln. Doch die Situation ist angespannt - auch weil die Soldaten ihrem Minister nicht trauen.

In der Elfenbeinküste bleibt die Lage nach der Besetzung der zweitgrößten Stadtdurch Teile der Armee weiter angespannt. Nach Angaben eines AFP-Journalisten waren in den Straßen vondie gesamte Nacht zu Samstag über und am Morgen noch Schüsse rebellierender Soldaten zu hören. Diese hatten am Freitag aus Ärger über ihre nach eigenen Angaben zu geringe Besoldung die nordivorische Großstadt und drei weitere Orte besetzt.

Schulen und Geschäfte inblieben auch am Samstag geschlossen. Händler, die am frühen Morgen am Straßenrand ihre Stände aufstellen wollten, wurden von den Soldaten vertrieben. Sie trauen den Versicherungen von Verteidigungsminister Alain-Richard Donwahi nicht, der für Samstag seinen Besuch inund Verhandlungen mit den Meuterern angekündigt hat.

Soldaten sind misstrauisch

"Er bereitet irgendetwas gegen uns vor", sagte ein Soldat in. "Wenn er hier nur mit uns verhandeln will, geht das in Ordnung. Wenn sie aber einen Angriff planen, dann sind wir ebenfalls bereit." Aus den anderen Orten scheinen sich die Meuterer hingegen nach Angaben von Augenzeugen zurückgezogen zu haben.

Laut einem Armee-Offizier handelt es sich bei den Meuterern um ehemalige Rebellen aus dem Norden der Elfenbeinküste, die seit Ende des Bürgerkriegs in die Armee integriert wurden. Sie fordern demnach eine Erhöhung ihres Solds, Leistungszulagen sowie schnellere Beförderungen. Bereits im November 2014 hatten massive Proteste der ehemaligen Rebellen wegen ausstehender Zahlungen das Land lahmgelegt. Präsident Alassane Ouattara hatte daraufhin Nachzahlungen zugesagt.

Die Regierung hatte vor kurzem einen ehrgeizigen Plan zur Modernisierung der Streitkräfte bis zum Jahr 2020 vorgelegt. Unter anderem will sie für umgerechnet 1,2 Milliarden Euro neue Ausrüstung kaufen und die Zusammensetzung der Streitkräfte neu strukturieren - von den derzeit 22.000 Soldaten haben zu viele hohe Dienstgrade.

Land erst seit 2011 wieder vereint

Die Elfenbeinküste war zwischen 2002 und 2011 wegen eines wirtschaftlich und ethnisch bedingten Machtkampfs in zwei Teile gespalten. Die Rebellen im Norden unterstützten später Ouattara gegen den langjährigen Machthaber Laurent Gbagbo. Seit Ouattaras Vereidigung im Mai 2011 als Präsident ist das Land wieder vereint.