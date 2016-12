Der FC Arsenal hat am Boxing Day in England einen Arbeitssieg gefeiert. Nach zuletzt zwei Niederlagen gewann Arsenal in der Premier League mit 1:0 (0:0) gegen West Bromwich Albion, liegt in der Tabelle aber weiter neun Punkte hinter Spitzenreiter Chelsea. Die "Blues" schlugen den AFC Bournemouth 3:0 (1:0) und stellten mit dem zwölften Sieg in Serie einen Vereinsrekord auf. Zweiter ist Manchester City nach einem 3:0 (0:0) bei Hull City. Manchester United feierte gegen den AFC Sunderland bereits den vierten Liga-Erfolg in Serie. Das Team von Trainer Jose Mourinho siegte im Old Trafford mit 3:1 (1:0).