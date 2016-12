Ärger für Roberto Firmino: Der brasilianische Nationalspieler vom FC Liverpool ist am Heiligabend unter Alkoholeinfluss am Steuer seines Autos erwischt worden. Das bestätigte die Polizei am Montag. Demnach muss der ehemalige Hoffenheimer sich am 31.Januar vor Gericht verantworten. Am gleichen Tag erwartet die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp den FC Chelsea zum Spitzenspiel an der Anfield Road. Der 25-jährige Firminio wurde nach der Kontrolle vorübergehend in Gewahrsam genommen. Sein Klub wollte sich zu dem Vorfall zunächst nicht äußern. Liverpool trifft am Dienstag auf Stoke City.