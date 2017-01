Video Deutsche Auswanderer in Türkei

Noch vor ein paar Jahren zog es Tausende deutsche Rentner nach Antalya: Milde Winter und günstige Preise. Doch der Traum vom Haus im Süden hat sich spätestens seit dem Putsch gegen Präsident Erdogan in ein Leben in einer „Diktatur“ gewandelt.

Recep Tayyip Erdogan ist seit 13 Jahren in der Türkei an der Macht, doch über den Privatmann ist wenig bekannt. Wie tickt der türkische Präsident?

In Istanbul hat der erste große Prozess gegen mutmaßliche Putschisten begonnen. Auf der Anklagebank sitzen 29 Polizisten. Ihnen wird vorgeworfen, sich Anordnungen zum Schutz der Residenz von Präsident Erdogan widersetzt zu haben.

In der Türkei sind die ersten Urteile im Zusammenhang mit dem gescheiterten Militärputsch gefallen. Ein Gericht verhängte lebenslange Haftstrafen gegen zwei Ex-Militärs. Beide seien in der Putschnacht am 15. Juli 2016 im Dienst gewesen - und hätten versucht, die "verfassungsmäßige Ordnung" abzuschaffen.

Bei den Militärs handele es sich um zwei Kommandeure der Gendarmerie, berichtete ZDF-Korrespondent Luc Walpot aus Istanbul. Sie sollen in der Putschnacht Gülen-Anhänger unterstützt haben. Ihre Verteidiger hatten die Beteiligung am Umsturzversuch vor dem Gericht in der westtürkischen Stadt Ezurum zurückgewiesen.

380 neue Festnahmen

Im Chaos der Putschnacht wurden rund 270 Menschen getötet. Die Regierung ließ danach an die 40.000 Verdächtige unter dem Vorwurf der Beteiligung und Unterstützung des Putsches verhaften. Als Drahtzieher beschuldigte sie den im US-Exil lebenden Geistlichen Fethullah Gülen. Zehntausende Gülen-Anhänger wurden aus dem Staatsdienst entlassen.

Unterdessen haben die türkischen Behörden am Donnerstag Haftbefehle gegen 380 Unternehmer erlassen, denen Verbindungen zum Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen werden.

Medien-Manager festgenommen

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, zeitgleich mit den Haftbefehlen seien Anordnungen zur Durchsuchung der Privat- und Geschäftsräume der Beschuldigten erteilt worden.

Am Morgen waren schon zwei ranghohe Manager des Medienkonzerns Dogan festgenommen worden. Zur Dogan-Gruppe gehören unter anerem die Tageszeitung "Hürriyet" und der Fernsehsender CNN Türk.