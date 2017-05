Zwei Tage vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich sehen Meinungsforscher den sozialliberalen Emmanuel Macron deutlich vor der Rechtspopulistin Marine Le Pen. Doch ein Sieg Macrons ist trotzdem nicht sicher. Die Stichwahl am Sonntag wird in ganz Europa mit Spannung erwartet.

von Ulrike Koltermann, Paris

Frankreich könnte bald einen der ungewöhnlichsten Präsidenten Europas haben. Der 39 Jahre alte Emmanuel Macron hat sich privat wie politisch noch nie groß von Konventionen beeindrucken lassen.

Als Vogelscheuche hat er seine spätere Frau erobert. Emmanuel Macron war 15 und Mitglied in der Theater-AG der Französischlehrerin Brigitte Auzière. "Ich fand ihn unglaublich auf der Bühne, ich dachte mir, was für ein Auftreten", erinnert sie sich später. "Er war nicht wie die anderen, ganz und gar nicht, und er war ständig mit den Lehrern zusammen. Er diskutierte mit ihnen und hatte immer Bücher bei sich, viele Bücher." Die beiden sind fasziniert voneinander, schreiben ein ganzes Schuljahr lang gemeinsam an einem Theaterstück, kommen sich dabei immer näher. Unkonventionelle Liebe am Jesuiten-Gymnasium in Amiens. 24 Jahre trennen Emmanuel und Brigitte, doch das stört sie nicht.

Macron könnte jüngster Präsident werden

Heute ist er genau so alt wie seine große Liebe damals. Und er schickt sich an, mit 39 der jüngste Präsident Frankreichs und das jüngste Staatsoberhaupt Europas zu werden. Er hat einen politischen Blitzaufstieg hinter sich, wie ihn das Land noch nie erlebt hat. Vor drei Jahren kannte ihn die Öffentlichkeit nicht einmal. Und die erste Wahl, der er sich überhaupt gestellt hat, war gleich die Präsidentschaftswahl, deren erste ersten Runde er mit 24 Prozent gewonnen hat.

Was für ein Überflieger. Dazu noch gut aussehend, charmant lispelnd und ein hartnäckiger Dickkopf, der sich von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lässt. Als Brigitte ihm nahelegt, sein Abitur in Paris statt in Amiens zu machen, um den Skandal zu vermeiden, gibt er nach. Aber er verspricht ihr beim Abschied: "Sie werden mich nicht loswerden. Ich komme zurück und werde Sie heiraten."

Philosophie und Politik

Nach zwei verpatzten Aufnahmeprüfungen für eine Eliteschule schreibt er sich für Philosophie ein, studiert Hegel und Machiavelli und wird vom französischen Altmeister Paul Ricoeur als Assistent engagiert. Und im nächsten Anlauf schafft er es dann auf die Verwaltungshochschule ENA, die traditionell die Führungskräfte der Republik ausbildet.

Mittlerweile ist Brigitte geschieden, ihre drei Kinder haben sich an deren ungewöhnliche Beziehung zu dem jungen Mann gewöhnt, der genauso alt ist wie die mittlere Tochter Laurence. Als die beiden 2007 heiraten, bedankt Emmanuel Macron sich mit warmen Worten dafür, dass sie ihn akzeptiert haben.

Bevor er sich ganz der Politik verschreibt, arbeitet Macron noch drei Jahre bei der Geschäftsbank Rothschild und handelt dort etwa einen Elf-Milliarden-Dollar-Deal für das Schweizer Unternehmen Nestlé aus. Seinen Abstecher in die Finanzwelt werden ihm die Linken der Linken später nie wirklich verzeihen.

Aus Superprojekt wird Gesetzchen

Als François Hollande 2012 Präsident wird, holt er sich Macron als Wirtschaftsberater. Zwei Jahre bleibt er in dessen Schatten, dann bekommt er endlich einen Ministerposten. Der junge Wirtschaftsminister hat eine Mission: Er möchte ausmisten, aufräumen, alles effizienter machen. Für das Gesetz, das seinen Namen tragen soll, kämpft er mehr als 500 Stunden lang im Parlament. In mühseliger Kleinarbeit versucht er, die Abgeordneten davon zu überzeugen, dass mehr Flexibilität der französischen Wirtschaft helfen wird.

Doch dann muss er mit ansehen, wie sein ehrgeizige Projekt immer weiter verwässert und mangels stabiler Mehrheit am Ende mit Hilfe eines demokratisch fragwürdigen Paragraphen durch das Parlament gepeitscht wird. Was bleibt übrig? Ein paar verkaufsoffene Sonntage mehr und private Fernbuslinien, die das Hinterland besser versorgen.

Mit "EM" in die Wahl gestürzt

Aber Emmanuel Macron hat schon längst Größeres im Blick. Im April 2016 gründet er seine Bewegung "En marche!" - "Los geht’s!", abgekürzt mit denselben Buchstaben wie sein Name: EM. Keine Partei, eher ein politisches Start-up, dem man mit ein paar Klicks online beitreten kann. Die Idee: Tausende von Freiwilligen sollen durchs Land ziehen und die Franzosen nach ihren Sorgen und Wünschen für die Republik befragen. Nach sechs Wochen gibt es 14.000 Anhänger.

Hollande wird nervös, und Macron wagt den Sprung. Er tritt als Minister zurück, erklärt sich zum unabhängigen Kandidaten und wirft sich - von seiner Frau Brigitte unterstützt und beraten - in die Wahlschlacht. Das Talent hat er, das Glück kommt hinzu. Beide etablierte Parteien entscheiden sich bei den Vorwahlen für Außenseiterkandidaten. Für Macron tut sich in der Mitte geradezu ein Boulevard auf.

Bei der Stichwahl tritt er gegen die rechtsextreme Marine Le Pen an und sollte den Umfragen zufolge mit deutlichem Vorsprung gewinnen. Als Präsident würde Macron all seinen Mut brauchen, die Reformen durchzusetzen, die er als Minister nur anstoßen konnte.