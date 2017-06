Die 14. Auflage der documenta steht kurz bevor. Rund 160 Künstler sind in diesem Jahr beteiligt. Einen besonderen Raum nehmen diesmal Performances ein. Eine flüchtige Kunstform an der Grenze zu Theater und Tanz. mima-Reporter Stefan Schlösser mit einer Annäherung.

von Konstantin Müller

Die Besucher der documenta 14 in Kassel müssen sich auf schwere Kost einstellen: Flucht, Leid und Gewalt zeichnet eine Vielzahl der Kunstwerke. Spätestens seit den Unruhen beim neuen Standort Athen trägt diese documenta einen politischen Stempel.

Der deutsche Künstler Daniel Knorr kann kaum die eigene Hand vor Augen sehen. Zehn Nebelmaschinen umgeben ihn, die in einer eigens programmierten Choreographie abwechselnd Rauch ausstoßen. Ein kurzes Zischgeräusch genügt, und der 48-Jährige verschwindet komplett in weißem Dunst. Seit Beginn der documenta lässt Knorr den Kasseler Zwehrenturm täglich zwischen 10 und 18 Uhr rauchen. Erinnern möchte er an die Bücherverbrennung zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Die Besucher in Kassel sollen sein Kunstwerk zudem als Rauchsignal nach Griechenland verstehen.

Viele aber missinterpretierten diesen Rauch. So riefen zu Beginn seiner künstlerischen Performance im April insgesamt 30 besorgte Bürger vorsorglich die Feuerwehr an. Heute hat Knorr extra Sicherheitspersonal im Turm sitzen. Sobald ein Anruf die Kasseler Feuerwehr erreicht, sieht sich das Personal um und gibt gegebenenfalls Entwarnung.

Kunstwerke prangern Missstände an

Knorrs qualmender Zwehrenturm ist nicht das einzige Werk, das einen politischen Nerv trifft. Thematisch verwandt mit seinem Kunstwerk und dem Appell an die Meinungs- und Kunstfreiheit ist der "Parthenon der Bücher" am Kasseler Friedrichsplatz. Bei dem Bauwerk der argentinischen Künstlerin Marta Minujín handelt es sich um einen Nachbau der griechischen Akropolis.

Über 42.000 verbotene Bücher aus aller Welt bilden die Verkleidung. Die Künstlerin will ein Zeichen gegen das Verbot von Texten und die Verfolgung der Verfasser setzen. Sicherlich eine der provokantesten Darbietungen kommt von der Künstlerin José Galindo. Bei einer Scheinhinrichtung können Besucher mit Plastikgewehren aus vier Schießscharten auf sie zielen und auch abdrücken. Performance-Darbietungen wie die von Knorr und Galindo haben von Kurator Adam Szymczyk besonders viel Beachtung geschenkt bekommen.

Flucht, Leid und Gewalt

Im größten Raum der documenta-Halle hängen zertrümmerte Holzboote und im Friedericianum befinden sich fabrikneue Stacheldrahtrollen. Riesige Betonröhren neben dem Staatstheater erinnern an solche im Hafen von Patras in Griechenland, die Flüchtlingen als Unterkunft dienten. Oftmals ist ein zweiter Blick von Nöten, um eine politische Botschaft erkennen zu können.

Erstmals widmet sich ein Ausstellungsbereich dem Blick zurück: Die Künstlerin Maria Eichhorn thematisiert den Umgang mit Kunst, die von den Nationalsozialisten oder anderen Unrechtsregimen geraubt wurden. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung vom Leitungsteam betonte während der Pressekonferenz am Mittwoch, dass es auch darum gehe Rassismus und Nationalismus zu überwinden und "wieder Mensch zu werden“.

Kassel - Athen: erstmalig zwei-Städte-Konzept

Anspruchsvolle Kunst als Erfolgsrezept: Zur letzten documenta im Jahr 2012 kamen 905.000 Einwohner in die 200.000-Einwohner-Stadt Kassel. Zur diesjährigen 14. Ausgabe erwarten die Veranstalter bis zu einer Million Gäste in beiden Städten. Adam Szymczyk würde dann nicht nur mit dem Zwei-Städte-Konzept, sondern auch mit einem Besucherrekord in die documenta-Geschichte eingehen. Offiziell eröffnet wird die Kasseler documenta von Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier und dem griechischen Staatspräsidenten Prokopis Pavlopoulos - wie auch schon die documenta in Athen.

Sie soll dem Kasseler Original auf Augenhöhe begegnen. In der griechischen Hauptstadt können Besucher bereits seit dem 8. April und noch bis zum 16. Juli Veranstaltungen, Werke und Installationen von mehr als 150 Künstlern an gut 40 Schauplätzen betrachten. Viele Befürworter sehen in der documenta einen Befreiungsschlag für das kulturell stark zurückgefahrene Athen.

Völlig reibungslos gestaltete sich der bisherige Ablauf der Kunstmesse aber nicht. Die documenta-Homepage meldete am 17. Mai die kurzfristige Schließung mehrerer Veranstaltungsorte in Athen. Grund dafür war ein Generalstreik von 12.000 Menschen gegen geplante Sparmaßnahmen der Regierung. Es kam zu Ausschreitungen.