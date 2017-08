Der 1.FC Heidenheim hat den ersten Saisonsieg in der 2.Liga eingefahren. In der Nachholpartie gegen Erzgebirge Aue setzte sich Heidenheim zuhause mit 2:1 (1:1) durch. Die Partie hatte am ersten Spieltag wegen eines Unwetters in der 12.Minute abgebrochen werden müssen. Lange Zeit waren sich beide Teams ebenbürtig. Thiel brachte den FCH in Führung (22.), Soukou glich aus (31.). Der Knackpunkt kam in Minute 76, als Aues Kempe mit der Ampelkarte vom Platz musste - eine harte Entscheidung von Referee Badstübner. Sechs Minuten später sorgte der eingewechselte Titsch- Rivero für die Entscheidung.