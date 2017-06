Die Bundeswehr will nach den gescheiterten Gesprächen mit der Türkei vom Luftwaffenstützpunkt Incirlik abrücken und ins jordanische Al-Asrak umziehen. Ein Vorgang mit vielen Herausforderungen.

Der Abzug der Bundeswehr vom türkischen Stützpunkt Incirlik scheint beschlossen. Im Grunde sind alle Bundestagsfraktionen dafür. Trotzdem möchten sie von der Regierung gefragt werden. Die NATO bedauerte unterdessen, "dass diese Sache nicht anders gelöst werden konnte."

Bundestagsabgeordnete aller Parteien pochen darauf, dass das Parlament das letzte Wort über einen Abzug der Bundeswehr vom türkischen Stützpunkt Incirlik bekommt. Der Abzug ist allerdings unausweichlich: Ankara hat sich auch bei einem letzten Vermittlungsversuch von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) geweigert, deutschen Abgeordneten ein uneingeschränktes Besuchsrecht bei den Soldaten zuzugestehen.

Die Bundesregierung will an diesem Mittwoch in ihrer Kabinettssitzung über den Abzug beraten. Eine Änderung des vom Bundestag beschlossenen Mandats ist zwar rechtlich nicht zwingend notwendig, weil darin kein fester Stationierungsort genannt ist. Aus politischen Gründen dürfte die Regierung das Parlament aber in die Entscheidung einbinden. Schließlich geht es im Incirlik-Streit im Kern darum, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist.

Grüne wollen Finanzierung von Incirlik kappen

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels (SPD), sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "In jedem Fall muss sich der Bundestag, um dessen Rechte es ja geht, mit der neuen Lage befassen." Dies gelte auch, obwohl der Mandatsauftrag im Kern gleich bleibe. Ähnlich äußerten sich Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter in der "Passauer Neuen Presse" und Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch in der "Rheinischen Post".

Eine breite Mehrheit im Bundestag steht hinter dem geplanten Umzug der Soldaten nach Jordanien. Neben den Koalitionsfraktionen sind auch die Grünen dafür. Die Linke fordert, den Bundeswehreinsatz gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ganz abzubrechen.

Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir verlangte, kein Geld mehr in den türkischen Stützpunkt Incirlik zu investieren. "Mit dem Ende des Mandats muss die Mitfinanzierung des Standorts Incirlik, einschließlich geplanter Baumaßnahmen, unverzüglich enden", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Jordanische Basis schlechter gesichert als Incirlik

Die rund 300 Soldaten mit ihren "Tornado"-Aufklärungsflugzeugen und einem Tankflugzeug sollen auf den jordanischen Stützpunkt Al-Asrak umziehen. Der Wehrbeauftragte Bartels sieht sie dort stärker gefährdet als in der Türkei: "Klar ist, so gesichert wie der strategische US-Stützpunkt in Incirlik wird die jordanische Basis nicht sein." Al-Asrak wird auch von den USA für Einsätze genutzt.

CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder forderte die NATO zu einer Reaktion auf den Streit um Incirlik auf. "So geht man unter NATO-Partnern nicht miteinander um. Das ist eine schwere Belastung für das Bündnis. Da würde ich mir ein klares Wort aus Brüssel von der NATO-Führung wünschen", sagte er der "Passauer Neuen Presse".

NATO bedauert Streit

Die NATO bedauerte die Differenzen. Generalsekretär Jens Stoltenberg sei regelmäßig mit den Regierungen in Ankara und Berlin in Kontakt gewesen, erklärte die NATO. "Wir bedauern, dass diese Sache nicht anders gelöst werden konnte."

Das US-Verteidigungsministerium wollte den Abzug nicht kommentieren. "Das ist eine Angelegenheit zwischen Deutschland und der Türkei", sagte Pentagon-Sprecher Jeff Davis.

Der Wehrbeauftragte Bartels pochte in den Dortmunder "Ruhr Nachrichten" außerdem auf ein Besuchsrecht für Bundestagsabgeordnete bei den deutschen Soldaten am türkischen NATO-Stützpunkt Konya. Allerdings hatte Ankara dies bereits zugesagt, weil in Konya - von wo AWACS-Aufklärer starten - andere Rechtsgrundlagen gelten.