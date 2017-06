In den transatlantischen Beziehungen knirscht es gewaltig. Da kam der Deutschland- Besuch des indischen Ministerpräsidenten Modi in dieser Woche gerade richtig. Wie Indien als Partner einzuschätzen ist, darüber sprach das 3sat-Wirtschaftsmagazin makro mit dem Indien-Kenner Christian Wagner.

Unter großen Erwartungen trat Premierminister Narendra Modi 2014 sein Amt an. Er versprach, Indien in die Moderne zu führen. Wie weit ist er auf diesem Weg bislang gekommen?

Christian Wagner ... ... ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe Asien der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Er befasst sich seit vielen Jahren mit innen- und außenpolitischen Entwicklungen in Indien und Südasien. Zuletzt erschien von ihm das Buch "Das politische System Indiens. Eine Einführung".

Indien hat die heterogenste Gesellschaft der Welt. Dort sind 22 Sprachen in der Verfassung verankert und alleine sechs Weltreligionen zu finden. Hinzu kommt das Kastenwesen, eine typisch indische Sozialstruktur.Auch wirtschaftlich war Indien bislang ein Flickenteppich. Es ist daher eine gigantische Leistung, dass Modi im Verlauf des Jahres eine einheitliche Goods and Services Tax (GST) einführt. Mit dieser Mehrwertsteuer soll endlich ein einheitlicher indischer Markt geschaffen werden. Zudem hat Indien mittlerweile ein größeres Wirtschaftswachstum als China. Die größten Probleme aber sind weiterhin die Defizite im Verkehrsnetz und bei der Energieversorgung, hohe bürokratische Hürden für ausländische Unternehmen und zu wenig neue Arbeitsplätze.

Modi ließ in einer Hauruck-Aktion Bargeld aus dem Verkehr ziehen, was nicht nur in Indien hohe Wellen geschlagen hat. Sie haben diese Aktion in Indien selbst miterlebt. Was hat das ganze gebracht?

Die indische Regierung propagierte mit der Reform verschiedene Ziele, unter anderem das Schwarzgeld zu bekämpfen, die Terrorfinanzierung zu unterbinden und das bargeldlose Bezahlen zu fördern. Mit der Reform sollte auch die Steuerquote erhöht werden, denn bislang zahlen nur ca. drei Prozent der Bevölkerung eine direkte Einkommenssteuer. Noch ist nicht ganz abzusehen, ob und inwieweit diese Ziele erreicht wurden. Trotz der Probleme bei der Umsetzung, die zu chaotischen Szenen in Indien führte, hat die Aktion Modi politisch nicht geschadet. Seine Partei gewann die Landtagswahlen im größten Bundesstaat Uttar Pradesh mit ca. 200 Millionen Einwohnern im Frühjahr diesen Jahres deutlich.

Indien hat eine der dynamischsten Volkswirtschaften der Welt. Gleichzeitig leben nirgendwo anders so viele Menschen in absoluter Armut. Profitieren am Ende nur sehr wenige Menschen von dem Boom?

In Folge der wirtschaftlichen Liberalisierung seit 1991 ist die Zahl der Armen in Indien deutlich zurückgegangen. In den frühen 1990er Jahren lebten noch ca. 50 Prozent der indischen Bevölkerung in extremster Armut, heute nur noch ca. 20 Prozent. Die Mittelklasse ist gewachsen, auch wenn deren Größe weiterhin Gegenstand kontroverser Diskussionen ist. Die größte Herausforderung besteht darin, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Es müssen pro Monat ca. eine Million neuer Stellen für die Schulabgänger geschaffen werden. Diese Aufgabe haben Staat und Wirtschaft in Indien bislang nicht gemeistert. Über 90 Prozent der Beschäftigten sind im informellen Sektor beschäftigt, ca. 50 Prozent der Beschäftigten sind in der Landwirtschaft tätig.

China lud kürzlich zum großen Asien-Gipfel: Diese sogenannte "Seidenstraßen-Konferenz" wurde international viel beachtet. Indien nahm demonstrativ nicht teil. Wie groß ist die Rivalität zwischen Indien und China?

Indien begründet seine Nichtteilnahme an der Seidenstrassen-Initiative mit verschiedenen Punkten. Erstens verläuft der chinesisch-pakistanische Wirtschaftskorridor durch den pakistanischen Teil Kaschmirs, der von Indien beansprucht wird. Indien sieht darin eine Verletzung seiner nationalen Souveränität. Zweitens kritisiert Indien die zunehmende Verschuldung anderer Staaten und befürchtet dadurch auch eine wachsende politische Abhängigkeit der Staaten, die an der Seideninitiative teilnehmen. Dies betrifft vor allem Indiens Nachbarn wie Sri Lanka. Indien fürchtet damit, mittelfristig in seiner Region an Einfluss gegenüber China zu verlieren. Schließlich sehen viele indische Sicherheitsexperten die chinesischen Infrastrukturprojekte in den Nachbarstaaten langfristig als Teil einer Einkreisung Indiens.

Das Wirtschaftswachstum in Indien geht massiv auf Kosten der Umwelt. Indien gehört neben China und den USA zu den drei größten Verursachern von Treibhausgasen. Nimmt die Politik das Problem ernst genug?

Indien hat bereits 2008 einen nationalen Aktionsplan gegen die Folgen des Klimawandels verabschiedet. Angesichts der chronischen Energieprobleme forcieren indische Regierungen seit vielen Jahren neben der Förderung der Nuklearenergie auch den Ausbau erneuerbarer Energien. Die Regierung von Narendra Modi hat unter anderem ein Programm zur Reinigung des heiligen Flusses Ganges ins Leben gerufen. Allerdings wurden für Industrieprojekte auch die Umweltauflagen gelockert. Aufgrund der zahllosen Entwicklungsprobleme werden die wirtschaftlichen Notwendigkeiten auf absehbare Zeit Vorrang vor ökologischen Erwägungen haben.

