von Michael Braun

Es wird ungemütlicher bei den Tarifverhandlungen im neuen Jahr. Denn die Inflation meldet sich zurück. Wer mehr Geld an der Tankstelle lässt, kann es nicht anderweitig ausgeben oder sparen. Das drückt auf die Gehaltsaussichten für 2017.

Die Inflationsrate in Deutschland klettert. Im Dezember lag sie bei 1,7 Prozent - so hoch wie seit Juli 2013 nicht mehr. Und in vier Wochen, wenn die Januarrate bekannt wird, könnte gar eine Zwei vor dem Komma in Reichweite kommen. Denn ein Jahr zuvor, im Januar 2016, hatten die Ölpreise am Boden gelegen. Der prozentuale Abstand zu den heutigen Preisen wird damit noch steigen und in die Inflationsrate einfließen.

Inflation schmälert Reallöhne

Das ist kein gutes Omen für die Lohn- und Gehaltsentwicklung. "Die Reallohnzuwächse werden merklich zurückgehen", sagt Hagen Lesch, "das ist klar." Der Ökonom beobachtet die Tarifpolitik für das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. "Klar" deshalb, weil für das Jahr 2017 bereits einige Abschlüsse vorliegen. Sie sehen zwar ein Lohnplus von 1,7 bis 2,4 Prozent vor. Doch so viel mehr wird man nicht ausgeben können. Und daran ist die Inflation Schuld.

Die Tariferhöhungen sind im vorigen Jahr schon fest verabredet worden. Da war die Inflationsrate noch niedrig, in Deutschland im April 2016 mit minus 0,1 Prozent sogar negativ. Im Jahresdurchschnitt 2016 geht das Statistische Bundesamt von einer Teuerungsrate von 0,5 Prozent aus. Diese Zeiten scheinen vorbei. Im neuen Jahr rechnet die Bundesbank mit einer Inflationsrate von 1,4 Prozent in Deutschland. Und die müssen von den genannten Lohnsteigerungen abgezogen werden.

Bis zu 2,4 Prozent Plus schon verabredet

Die sehen auf den ersten Blick gut aus: So bekommen die gut 675.000 Beschäftigten der Bauindustrie von Mai an einen Aufschlag von 2,2 Prozent in Westdeutschland und von 2,4 Prozent im Osten. Die chemische Industrie muss ihren knapp 550.000 Mitarbeitern von September an 2,3 Prozent mehr zahlen.

Für die 3,5 Millionen Beschäftigten der Metallindustrie sind von April an 2,0 Prozent höhere Löhne verabredet. Und für die knapp 2,1 Millionen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst bei Bund und Gemeinden steigen die Gehälter von Februar an um 2,35 Prozent. Das geht aus einer Übersicht des Tarifarchivs des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Auch die außertariflich beschäftigten Mitarbeiter sollten in mindestens diesem Umfang am Gehaltszuwachs teilhaben. In der Regel liegt ihr Plus sogar etwas höher - eine Folge der Engpässe auf dem Arbeitsmarkt etwa für Ingenieure.

1,4 Prozent Inflation abziehen

Die erwartete Inflationsrate wird die vereinbarten Erhöhungen schmälern. Wenn die Chemiearbeiter nominal 2,3 Prozent mehr bekommen, haben sie real nur 0,9 Prozent mehr in der Tasche: Um nur so viel steigt ihre Kaufkraft. Im vorigen Jahr lag der Schwerpunkt der Abschlüsse dagegen bei 2,5 Prozent. Davon mussten im Schnitt nur 0,5 Prozent Inflationsrate abgezogen werden. Die Kaufkraft wuchs real also um zwei Prozent. Ein deutlicher Unterschied zu den Erwartungen für 2017.

Von den langsamer wachsenden Reallöhnen war noch gar nicht die Rede, als etwa die Gewerkschaft ver.di Mitte Dezember ihre Forderungen für den öffentlichen Dienst der Bundesländer beschlossen hatte: Sechs Prozent will sie mehr, wenn auch nicht alles in Form eines höheren Entgelts. Auch strukturelle Verbesserungen zum Beispiel für Azubis fließen mit ein.

Für die Beschäftigten der Energie- und Versorgungswirtschaft Ost fordert ver.di fünf Prozent mehr Geld, allerdings für 15 Monate. Und die IG Metall, fusionsbedingt zuständig auch für die Mitglieder der ehemaligen Gewerkschaft Textil-Bekleidung, möchte 4,5 Prozent mehr für rund 100.000 Beschäftigte der westdeutschen Textilindustrie heraushandeln.

Gewerkschaften in guter Position

Auch im Einzel-, Groß- und Außenhandel stehen Tarifverhandlungen an, in Branchen also, die nah am Verbraucher und seiner Kaufkraft agieren. IW-Experte Lesch weiß: "Je höher die Inflation, desto schwieriger die Lösung." Und er ahnt, dass die Gewerkschaften keine schlechten Chancen haben: "Der Arbeitsmarkt ist auch in diesem Jahr sehr arbeitnehmerfreundlich."