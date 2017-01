CDU und SPD legen neue Konzepte für mehr Sicherheit vor. Bundesinnenminister De Maizière will vor allem mehr Kompetenzen des Bundes bei der Gefahrenabwehr und in der Flüchtlingspolitik. SPD-Chef Gabriel will wie die Union mehr Videoüberwachung.

Die CDU geht hart mit Rot-Grün ins Gericht: Die beiden Parteien würden die innere Sicherheit in Deutschland aufs Spiel setzen. So steht es in einer Erklärung des CDU-Bundesvorstandes - und zielt vor allem auf das von Rot-Grün regierte Nordrhein-Westfalen. Bei der Obergrenze will Merkel hart bleiben.

Die CDU-Spitze hat den nicht von der Union regierten Bundesländern Versäumnisse bei der inneren Sicherheit vorgeworfen. Es gebe in Deutschland "Zonen unterschiedlicher Sicherheit", heißt es in einer am Samstag vom CDU-Bundesvorstand beschlossenen Erklärung. "Überall in Deutschland haben die Menschen das Recht, so sicher zu leben wie in einem unionsregierten Land."

Merkel: für einheitliche Sicherheitsstandards

Kanzlerin Angela Merkel hat sich für einheitliche Sicherheitsstandards im Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität in allen Bundesländern ausgesprochen. "Wenn wir in einer gemeinsamen Bundesrepublik Deutschland leben, dann müssen wir auch gleiche Sicherheitsstandards in den Ländern haben", sagte die CDU-Chefin am Samstag nach einer zweitägigen Klausur der Parteispitze über den Kurs für den Bundestagswahlkampf 2017 im saarländischen Perl.

Es sei nicht vernünftig, wenn etwa in Nordrhein-Westfalen keine Schleierfahndung möglich sei oder die Videoüberwachungsregeln unterschiedlich seien. In ihrer "Saarländischen Erklärung" mache die CDU deutlich, dass jeder Mensch ein Recht auf Sicherheit habe. Nur wer sicher sei, könne auch in Freiheit leben.

CDU: Sicherheitsarchitektur an neue Herausforderungen anpassen

ZITAT „ Wo Rot-Grün regiert, steht die Sicherheit auf dem Spiel. ” CDU-Parteivorstand

Zwar stehe die CDU "zur bundesstaatlichen Ordnung" in Deutschland, heißt es in dem Papier weiter. Es müssten aber alle Landespolizeien über die gleichen Befugnisse zur Gefahrenabwehr verfügen. "Die bisherige Sicherheitsarchitektur wollen wir an die neuen Herausforderungen anpassen und modernisieren", erklärte die Parteispitze.Die CDU wolle eine "effektive und leistungsstarke" Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern.

Der CDU-Bundesvorstand hatte seit Freitag im saarländischen Perl unter anderem über das Thema innere Sicherheit beraten. In der verabschiedeten Erklärung "Für Freiheit und Sicherheit durch einen starken Staat" geht die CDU-Spitze besonders mit den von SPD und Grünen regierten Bundesländern hart ins Gericht. "Wo Rot-Grün regiert, steht die Sicherheit auf dem Spiel", kritisiert der Parteivorstand.

CDU wirft SPD und Grünen weitere Versäumnisse vor

"In Zeiten hochmobiler Gefährder und grenzübergreifender Organisierter Kriminalität fordern wir, dass auch in Bremen, Berlin und Nordrhein-Westfalen die Schleierfahndung ermöglicht wird", heißt es in der Erklärung. "Außerdem wollen wir Schleierfahndung für die Bundespolizei über den 30-Kilometer-Grenzraum hinaus ausdehnen."

Auch beim Kampf gegen Einbrüche wirft die CDU SPD und Grünen Versäumnisse vor. "Mehr als 37 Prozent aller Wohnungseinbrüche in Deutschland wurden 2015 in Nordrhein-Westfalen verübt, obwohl Nordrhein-Westfalen nur 22 Prozent der Einwohner Deutschlands hat."

Die CDU-Spitze bemängelt zudem: "Wir können nicht nachvollziehen, dass etwa im rot-rot-grün regierten Berlin und im rot-grün regierten Nordrhein-Westfalen der verstärkte Einsatz intelligenter Videotechnik aus ideologischen Gründen abgelehnt wird." Deren positive Wirkung bei der Aufklärung terroristischer Taten oder anderer Straftaten sei "unbestritten".

"Gefährder und Terroristen auf allen Ebenen bekämpfen"

Unter dem Eindruck des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten fordert die CDU zudem, "Gefährder und Terroristen auf allen Ebenen" zu bekämpfen. "Wir werden es nicht hinnehmen, dass sich gewaltbereite Islamisten in unserem Land frei bewegen." Zur Abschiebung von ausreisepflichtigen Gefährdern sei eine gemeinsame Anstrengung von Bund und Ländern erforderlich.

Die CDU-Spitze ruft zudem SPD, Grüne und Linke auf, im Bundesrat der Einstufung von Tunesien, Marokko und Algerien als sichere Herkunftsstaaten zuzustimmen. "Dies würde die Verfahren beschleunigen, brächte eine verschärfte Residenz- und Meldepflicht für Asylbewerber aus den betroffenen Staaten mit sich und würde in der Folge die Zugangszahlen aus Nordafrika senken."

Merkel will bei Obergrenze hart bleiben

Die CDU wird nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Ablehnung der von der CSU geforderten Obergrenze für Flüchtlinge bleiben. "Es ist und bleibt ein Dissens", sagte die CDU-Vorsitzende. Die CDU-Spitze habe dies diskutiert und sei der Meinung, dass es so viele Gemeinsamkeiten mit der CSU gebe, "dass deshalb ein solcher Dissens aus unserer Sicht nicht dazu führt, dass man nicht gemeinsam Wahlkampf führen kann".

CSU-Chef Horst Seehofer pocht auf eine Obergrenze von rund 200.000 Menschen für die jährliche Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern und hat angekündigt, dass die CSU nach der Bundestagswahl im September ansonsten notfalls in die Opposition gehen werde. Er hatte zudem damit gedroht, ein für Anfang Februar in München geplantes Treffen der Präsidien von CDU und CSU platzen zu lassen. Auf diesem Treffen soll nach bisheriger Planung der Startschuss für die Erarbeitung eines gemeinsames Wahlprogramms der Unionsparteien fallen.

Sie rechne fest mit diesem Treffen, sagte die CDU-Chefin. "Wir von der Seite der CDU haben uns den Termin vorgemerkt und gehen einfach davon aus, dass er stattfindet." Ähnlich hatte sich zuvor Unions-Fraktionschef Volker Kauder geäußert. In Kreisen der CSU war dagegen gewarnt worden, dass ein Treffen sinnlos sei, wenn beide Parteien die grundlegenden Differenzen etwa bei der Obergrenze nicht überwinden könnten.