Bundesinnenminister de Maizière hat offenbar die volle Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Derweil ist wegen seiner Vorschläge zur Inneren Sicherheit eine heftige Diskussion entbrannt: Die SPD lehnt sie fast geschlossen ab. CSU-Generalsekretär Scheuer wettert im ZDF gegen Rot und Grün.

Vizeregierungssprecher Georg Streiter sagte am Mittwoch in Berlin, dass Merkel über den "wichtigen Beitrag" von de Maizière informiert gewesen sei und ihn "dazu auch ermutigt" habe. "Grundsätzlich" unterstütze die Kanzlerin den Innenminister in dieser Frage "ausdrücklich". Die Vorschläge müssten nun "mit allen, die es betrifft", besprochen werden."Aus Sicht der Bundeskanzlerin ist das ein wichtiger Beitrag, dass der Bundesinnenminister seine Einschätzung deutlich macht, und dies umso mehr in einer Situation, die jeder im Land als schwierig empfindet."

"Falsche Konsequenzen"

Aus der SPD dagegen kommt fast geschlossen Ablehnung. "Der Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz wird die SPD nicht zustimmen", sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende, Eva Högl. Der Verfassungsschutz in den Ländern könne die jeweilige Lage deutlich besser beurteilen. Auch ein Bundesamt bräuchte immer regionale Stellen, sagte die SPD-Politikerin.

Die Koaltion habe gerade erst mit der Reform des Bundesverfassungsschutzgesetzes das Bundesamt als Zentralstelle gestärkt. "Bisher bekleckert es sich nicht mit Ruhm", betonte sie allerdings. "Eine generelle Kritik am Föderalismus und mehr Bundeskompetenzen sind die falschen Konsequenzen", sagte Högl.

"Überflüssige Strukturdebatte"

Auch aus den Bundesländern hagelte es Kritik für de Maizieres Vorstoß, die Landesämter für Verfassungsschutz auzulösen und im Bundesamt aufgehen zu lassen - auch von Unionsvertretern.

Die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Gerda Hasselfeldt, sagte dem Sender "hr-Info" am Dienstag: "Wir sollten jetzt nicht unsere Zeit verschwenden, Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern neu zu regeln." Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) sprach sich im ZDF morgenmagazin gegen eine Strukturdebatte in Deutschland aus. Die Auflösung der Verfassungsschutzämter der Länder wäre aus seiner Sicht nicht notwending. "Wir sind in den letzten 60 Jahren mit dem Föderalismus sehr gut gefahren, auch mit der Aufgabenverteilung", sagte Beuth.

Kauders Rat an die SPD

De Maizières Vorschläge in Auszügen Mehr Kompetenzen für das Bundeskriminalamt. Einheitliche Regeln und eine bessere Koordinierung. Der Bund benötige "Steuerungskompetenz über alle Sicherheitsbehörden". Auch das Verfolgen von Verdächtigen soll künftig stärker vom Bund gelenkt werden können. "Wir brauchen wirksamere polizeiliche Fahndungsmaßnahmen", so de Maizière. Im Rahmen einer "gesamtstaatlichen" Lösung spricht sich der Minister für die Übernahme der Landesämter für Verfassungsschutz in das Bundesamt aus. (Quelle: dpa)

Neben Kritik bekommt de Maizière für seine Vorschläge allerdings auch Unterstützung. Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte der "Bild"-Zeitung, die Zusammenarbeit von Bund und Ländern funktioniere nicht optimal. "Der Verfassungsschutz muss komplett vom Bund übernommen werden. Hier sollten wir, wenn nötig, eine Verfassungsänderung anstreben und über weitere Zentralisierungen reden."

Kauder betonte, der islamistische Terror bedrohe die Sicherheit hierzulande jeden Tag aufs Neue. "Daher ist es richtig, wenn der Innenminister nun auch die Sicherheitsarchitektur überdenkt." Der Staat werde gegen den Terror siegen. "Dafür muss er aber stark und effizient sein. Daher rate ich auch der SPD dringend, endlich ihre Blockade bei wichtigen Sicherheitsgesetzen aufzugeben und zum Beispiel einer Verlängerung des Abschiebehaft zustimmen."

Lob von den Kriminalbeamten

Auch die Liberalen haben sich nun in die Debatte um die innere Sicherheit eingeschaltet. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat eine sachliche Debatte über die künftige Sicherheitsstruktur Deutschlands gefordert. "Die Zusammenarbeit der deutschen Sicherheitsbehörden muss verbessert werden", sagte er. Eine Diskussion über die Kompetenzverteilung von Bund und Ländern dürfe nicht künstlich tabuisiert werden.

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) stärkte de Maizière ebenfalls den Rücken. "Die Informationswege müssen endlich verbindlich und verpflichtend gemacht werden, und die Bewertung muss beim Bund in einer Behörde vorgenommen werden - und nicht in 16 Ländern", sagte BDK-Chef André Schulz der Oldenburger "Nordwest-Zeitung".

Inkompatible IT-Systeme?

Aus Schulz' Sicht ist der Föderalismus in seiner jetzigen Form ein Sicherheitsrisiko: "Alle Behörden benutzen inkompatible IT-Systeme und leisten sich einen teilweise rudimentären Informations- und Datenaustausch". Für die notwendigen einheitlichen polizeilichen IT-Systeme sollten die Zuständigkeit beim BKA liegen, die dann verbindliche Vorgaben machen könnten, so Schulz.