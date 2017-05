Kita-Plätze sind nach wie vor knapp. Grund sind steigende Geburtenraten, aber auch immer mehr Flüchtlingskinder, die betreut werden müssen. Der Bundestag will deshalb nun beschließen rund eine Milliarde Euro mehr in den Ausbau von rund 100.000 weiteren Kita-Plätzen zu stecken.

Schnellstmöglich zurück in den Beruf? Für viele Mütter erst mal nicht möglich, denn in Deutschland fehlen rund 300.000 Kita-Plätze. Allein im Westen stehen 262.436 und im Osten 31.050 Kinder auf der Warteliste. Besonders eklatant ist der Mangel in Nordrhein-Westfalen.

Nach Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln liegt die Betreuungslücke in NRW bei 16,2 Prozent (77.459 Plätze), in Bremen bei 20,2 Prozent (3.763 Plätze) noch höher. Auch in Rheinland-Pfalz und Bayern ist die Quote demnach ähnlich hoch.

Bedarf an Betreuungsplätzen steigt

Und der Bedarf an Kita-Plätzen werde weiter steigen, sagen die Forscher. Frühkindliche Betreuung werde nicht mehr so negativ gesehen, immer mehr Frauen wollten immer früher zurück in den Job. Deutschland benötige mehr als eine Million Kita-Plätze, in den vergangenen Jahren seien es jedoch nur etwa 720.000 gewesen.

Ende April hatte der Bundestag ein zusätzliches Investitionsprogramm für 100.000 neue Kita-Plätze gebilligt. Damit sollen die Ausbauhilfen des Bundes für die Jahre bis 2020 um mehr als 1,1 Milliarden Euro aufgestockt werden. Allein für das laufende Jahr stehen damit laut Bundesfamilienministerium insgesamt fast 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung.