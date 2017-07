Das Elektroauto war den deutschen Autobauern lange suspekt. Nun gehen sie in die Offensive. Möglicherweise zu spät, denn neben Silicon-Valley-Start-ups drängt auch China auf den Markt.

Fehlende Ladestationen gelten als ein Haupthindernis für den Durchbruch des E-Autos. Warum gelingt in Deutschland so schlecht, was in Holland prima funktioniert? makro wagt den Selbstversuch.

Die Kanzlerin hat es vergangene Woche verkündet, obwohl es längst alle wussten: Das Ziel, eine Million Elektroautos bis zum Jahre 2020 auf deutschen Straßen, ist verfehlt - deutlich. Es fehlt an Förderung, an Infrastruktur und am politischen Willen.

Eine Million Elektroautos bis 2020: Anschieben wollte die Regierung das Vorhaben mit einer Kaufprämie. Doch die wird nur mäßig beantragt, der Fördertopf ist noch rappelvoll.

Die Prämie für Elektrofahrzeuge zündet nicht recht. Bis Ende Juni wurden in Deutschland insgesamt 23.024 Anträge auf den Zuschuss gestellt, teilte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) mit. Davon waren gut 13.000 Anträge für reine Elektroautos und knapp 10.000 für Plug-In-Hybride. Etwa ebenso viele Anträge stellten Privatpersonen, der Rest entfiel auf Unternehmen.

E-Auto-Prämie Die Kaufprämie kann seit Anfang Juli 2016 beantragt werden. Die Förderung gilt rückwirkend für Fahrzeuge, die seit dem 18. Mai 2016 gekauft wurden. Für reine Elektrowagen mit Batterie gibt es 4.000 Euro, für Hybridautos, die per Stecker geladen werden und einen ergänzenden Verbrennungsmotor haben, sind es 3.000 Euro.

Mit der Prämie von bis zu 4.000 Euro will die Regierung die Nachfrage nach E-Autos ankurbeln. Zum Start hieß es, dass so der Kauf von "mindestens 300.000 Fahrzeugen" angeschoben wird - doch ob das gelingt, ist fraglich. 1,2 Milliarden Euro waren im Fördertopf - gut 80 Millionen Euro wurden bislang verbraucht. "Die restlichen Mittel werden ausreichen", sagte Bafa-Präsident Andreas Obersteller der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

"Sehr ambitioniert"

Mittel, die bis Ende Juni 2019 nicht abgerufen werden, verfallen. Von dem Ziel, bis 2020 in Deutschland eine Million Elektrofahrzeuge auf den Straßen zu haben, hat sich die Bundesregierung mittlerweile verabschiedet. Kanzlerin Angela Merkel hatte am Montag auf einem Arbeitnehmerkongresses der Unionsfraktion gesagt: "So wie es im Augenblick aussieht, werden wir dieses Ziel nicht erreichen."

"Das war ein sehr ambitioniertes Ziel", urteilte Bafa-Chef Obersteller in der "FAZ": So sei der Preis der Elektrofahrzeuge immer noch hoch, die Ladeinfrastruktur in Deutschland nicht ausreichend gegeben und die Reichweite der Autos zu gering.